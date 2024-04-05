Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае

Отправлено: - 14:42

нарушение ТБ? Где жилетки у стропальщиков? Да и камуфляж хорош на охоте и рыбалке, и уж точно не на стройке, где крановому нужно видеть стропальщиков и всех остальных при перемещении груза