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≡ Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48925
Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 14:25
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Несчастный случай произошел сегодня, 5 апреля, в строящемся жилом комплексе "Австрийский", который расположен на перекрестке улиц Курганская и Каирбекова. Судя по кадрам, на мужчину упала палета со строительными блоками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37505
Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 14:25
#1
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Повезло кому то с соседями, теперь можно будет пялиться друг на друга в окна
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1481
Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 14:42
#2
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нарушение ТБ? Где жилетки у стропальщиков? Да и камуфляж хорош на охоте и рыбалке, и уж точно не на стройке, где крановому нужно видеть стропальщиков и всех остальных при перемещении груза
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26196
Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 18:20
#3
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Цитата:
111:
теперь можно будет пялиться друг на друга в окна

Марик, продай им свой бинокль... :lol: ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1075
Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 19:50
#4
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Цитата:
drakon:
Марик, продай им свой бинокль...


.....чЁ биноклем мараться,может у него пОЗОрная труба....буду знать теперече Марик пасёт...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1075
Re: Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 19:56
#5
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в строящемся жилом комплексе "Австрийский"

....почему Австрийский что там такого Австрийского? Строят наши или австрийцы?технологии Австрийские ....
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