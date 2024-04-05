Skeptic: Если варвары не кинут в топку поляков и прибалтов.
А другие варвары ответят бурятами и дагестанцами Цитата:
Skeptic: Тогда, да, она продлится ещё немного...
Она уже длится 10 лет Ещё лет 15 отписано Цитата:
таноми52: И дураку ясно, что за чистый гуманизм никто не пойдёт умирать У каждой палки два конца!
А зачем вообще умирать за газовую трубу Тимченко?
Сколько бы людей пошло воевать если бы им прямо сказали
Так ребята У нас тут хох..украинцы не хотят за транзит газа платить Надо их наказать Отберем трубу котрая идёт по их территории и топ менеджеры Газпрома выпишут себе премии 1,5 млрд долларов А вы получите по 400 тыс рублей живыми и 5 млн мертвыми Как вам сделка?
Вагнер бы пошел,тем вообще плевать кого убивать за копейки Но а обычные мужики ? Мобилизованные, Оно им надо? Нет
Skeptic: СВО длится третий год. 8 лет длилась карательная экспедиция украинских нацистов против Донбасса. Разные это вещи.
Нет никакой карательной экспедиции С 2014 года идёт прокси война Украины и России Россия использует с 14 года наемников, ихтамнетов и чвк Первым стрелять начал агент гру стрелков со своим отрядом В 2022 году пришлось просто раскрыть карты и зайти открыто
Из сообщений сми /На этой неделе российские военные нанесли очень чувствительную серию ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам в тыловых районах Украины. Это сильно затрудняет снабжение фронта и истощает боевой потенциал бандеровского нацистского режима.
СМИ сообщают///Новые удары по объектам украинской энергетики нанесли ей существенный урон. "Герани" летели в Киевскую область, а потом "Калибры", "Кинжалы" и "Искандер" – уничтожали цели в районах Днепровской, Приднепровской, Среднеднепровской станций и подстанций Прометей и Павлоградская.
сми пишут//Правительство Украины запрещает говорить о попаданиях. Но чиновники не в силах молчать. "На каждую станцию прилетело восемь ракет. Причем точность ракет поражает. Сейчас просто прилетает метр в метр. Последствия колоссальные – выжженная земля, что называется", жалуется Дмитрий Сахарук, исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК. Впечатляет и результат попадания в крупнейшее газохранилище под Львовом. Минобороны подтвердило, что ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.
интересно сколько сейчас на форуме лиц женского пола. ну, таноми ,да. алиса иногда заглядывает по старой памяти. змея подколодная бывает с острыми комментариями. раньше какая то лиля была, да сплыла. все вроде. маловато. в старые то времена было немерено. конечно, если кто сейчас и заглянет, почитают этого, абайка95 и кошмарного эксперта и убегают ,свят ,свят. и они конечно правы. думают наверное в дурдом попали.
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