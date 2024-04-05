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≡ Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48925
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 10:28
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Появится ли в казахстанских учебных заведениях новая форма в национальном стиле? На этот вопрос ответили в двух профильных министерствах. Напомним, ранее президент высказался о ношении одежды в национальном стиле в учебных заведениях и поддержал эту инициативу.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1241
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 10:28
#1
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Эта "важнейшая" тема из той же серии, что и замена герба.
Видать, совсем плохо у чиновников дела идут с управлением государством...
Что они ещё готовят подкинуть народу "важного" для отвлечения от реальных проблем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37505
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 14:29
#2
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Уж лучше бы хиджабы ввели..
Сразу чтоб..
Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду?
Афганцы и таджики поддержали бы нас..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10115
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 19:45
#3
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"Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас"---Очень важно :lol: :lol: :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1075
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 19:45
#4
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Цитата:
111:
Уж лучше бы хиджабы ввели.. Сразу чтоб.. Зачем ходить вокруг да около, через эту одежду? Афганцы и таджики поддержали бы нас..


.....Ислам оскорблять не прилично побойся Всевышнего,а вот если милицейскую форму ввели обеими руками за.....
:-P :-P :-P :-P :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20611
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 19:58
#5
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предлагаю чтобы президент тоже
ходил в национальной одежде.
в чапане и тюбетейке.
внутри страны, и при выездах за рубеж.
и бояться этого не надо.
например южно-африканское королевство Свазиленд на летней олимпиаде
вышло на парад открытия в набедренных повязках.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10115
Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в национальном стиле? Ответ министерств
Отправлено: 05.04.24 - 20:12
#6
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Цитата:
alex_60:
предлагаю чтобы президент тоже ходил в национальной одежде. в чапане и тюбетейке.

--Ага , и подъезжал не на мерсе , а на кустанайских тулпарах :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15545
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 20:54
#7
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Зашёл сейчас в магазин
Стоят парни в чапанах синих с орнаментом
сейчас весь интернет забит ими на продажу
Типа стильно

Не

Не красиво и не стильно

Тупо колхозный вид
Это как в России пытались моду ввести на косворотки и ватники

Все поржали но носить никто не стал
Только фрики и турбопатриоты

У нас стиль молодежи это американский городской стиль либо южно корейский с японским
Молодежь тащиться по их музыкантам и актерам поэтому летом в городе все цветные ходят и в разноцветных куртках
Смотрится интересно

А в чапанах,малахаях либо старики
Либо южане причем самые аульные южане
Городские стараются в костюмах тройках,в очочках прям не тургайцы а итальянцы))

Так что не приживется эта тема с нац одеждой у нас
И незачем воду баламутить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15545
Re: Введут ли для школьников и студентов Казахстана форму в...
Отправлено: 05.04.24 - 20:56
#8
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Цитата:
Гога:
Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание.

Кнбшников в первую очередь надо

Чтобы сразу все видели

О! Вот это самые патриотичные патриоты идут
Птенцы гнезда Токаева
А то после января нет доверия к КНБ у народа нету
5 колонна какая-то
Вот пусть делом докажут верность стране
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