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≡ «Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных рядах готовятся жители, волонтеры и чиновники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48924
«Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных рядах готовятся жители, волонтеры и чиновники в Костанае
Отправлено: 05.04.24 - 14:23
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- Нас топило уже не раз, и вода доходила до местного магазина, - вспоминает Ирина Романенко. - Местные жители тогда передвигались на лодках, даже надевали спецкостюмы, чтобы добраться до своих домов!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1771
Re: «Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных...
Отправлено: 05.04.24 - 14:23
#1
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Цитата:
- Здесь имеется угроза подтопления 88 домов, в которых проживает 281 человек, водами реки Тобол и талыми водами по логу Абиль-сай: по улицам Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная, - пояснял он.

Источник:

Вот так руководили доблестные коммуняки! Зачем было давать разрешение на строительство в подтопляемой зоне?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37505
Re: «Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных...
Отправлено: 05.04.24 - 14:26
#2
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Цитата:
вода приходила в этот район в 1984-1985, в 1994 годах и в последний раз серьезное затопление здесь было в 2000 году.


Наверно в эти года президент подымал цену на воду и экономил..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15542
Re: «Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных...
Отправлено: 05.04.24 - 14:46
#3
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Цитата:
Как вы думаете, почему сюда приехало столько волонтеров, связано ли это с большой обеспокоенностью властей нынешней ситуацией? - спрашиваю у Ирины.


Странный какой-то докоп (не нашел в русском языке нормального аналога матерному выражению обозначающему придирку)

Есть молодежный ресурсный центр
Это такой комсомол только без партийной идеологии
Просто организация которая занимает молодежь и следит за активными школьниками и студентами
Чтобы те вместо ОПГ и наркоты вон лучше созиданием занимались

Естественно МРЦ как гос организация первая пойдет на амбразуру ведя за собой студенческий и школьный актив
Почему нет? Их насилой туда погнали?
Что-то молодежь об этом не сказала раз в статье нет
Кому-то не нравится что их позвали на эту работу?
Так они волонтеры
Это добровольные помощники
Никого там не держат
Не нравится развернулись и ушли
И они там вроде как делом заняты а не просто работа ради работы на камеру
Хоть чучуть но помогут остановить воду

Регион 10 и барс это полицейские волонтеры
Я как то был с ними на поиске
Людям прям в кайф от того что их приобщают к важному делу в поиске людей и помощи людям
Многие с работы прямо не передаваясь приезжают

Что не так то?
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