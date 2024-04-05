alex_60: вероятно. И они это понимают думаю. Кто ещё может думать. И не больной головой.
Ещё достаточно параноиков в мире осталось, которые образ будущего рисуют и строят в тёмных тонах. Но ничего силы света и добра победят сил тьмы и зла. Значит у таких товарищей образ будущего потерян, нет вектора, нет стимула, нет движения вперёд, современная цивилизационная перспектива им не нужна.
Параноикам остаётся только пятиться назад, хотят попасть во времена концлагерей, поэтому строчат доносы и жалобы. Планете Земля нужен Мир, а не превращать её в труху. В труху современными технологиями могут и точечно превратить, просто цивилизованные страны гуманны, не хотят жертв мирного, в основном малограмотного населения .
Kairat stayer: Планете Земля нужен Мир, а не превращать её в труху. В труху современными технологиями могут и точечно превратить, просто цивилизованные страны гуманны, не хотят жертв мирного, в основном малограмотного населения .
Все правильно, никто не хочет планету в труху, поэтому все адекватные выберут первый вариант
Skeptic: Абсолютно верно! Только варвары в лице США и НАТО развязывают войны и убивают ни в чём не повинных людей.
россия в этом ряду где?
варвары такие же и есть развязали абсолютно африканскую войну в европе которой конца и края нет и не предвидеться теперь будет вечный конфликт теперь
все апологеты критиканства запада и американской военщины забывают что россия такая же капиталистическая агрессивная хищная страна у которой бабки главная цель так что нече на соседей пенять коли рожа у самих в дерьме
abaika95: все апологеты критиканства запада и американской военщины забывают что россия такая же капиталистическая агрессивная хищная страна у которой бабки главная цель так что нече на соседей пенять коли рожа у самих в дерьме
Пятница, выпусти пар, вспомни о грузинском, и мир вокруг расцветет новыми красками.
все история россии которую нам преподносили еще по советским учебникам ну полный шлак и бред
и взрослые люди (чаще всего идиоты) до сих пор верят что россия вела сплошь оборонительные войны и ни на кого не нападала ага ага ничайно так мелкая москва смогла до камчатки территории отхапать
вся история россии это история захвата жизненного пространства и ценных ресурсов или война за них
наполеон напал на россию не напал а пошел в карательный поход против предателя россия что делала в европе в 1799, 1805, 1809 годах? воевала против наполеона почему? а наполеон мешал всем считался выскочкой он россию у себя на территории разбил потом с александром подписал договор по противодействию англии александр кинул наполеона за что и случилась война 1812 года
крымская война нам рассказывали что вот вся европа напала на россию негодяи какие
начнем с того что россия напала на турцию николаю кровь из носу хотелось захватить проливы чтобы иметь выход в средиземное море за нее вступились франция и британия высадились в крыму и надавали шиздюлей жандарму европы
война 1876 года шла за освобождение славян не особо это был предлог для народа чтобы мобилизацию провести прям как сейчас орут про спасение русских донбасса хотя в москве плевать всем на них и то что донбасс как обстреливают так еще и хуже стало мало кто пойдет воевать за идею захвата все тех же проливов чтобы россия могла торговать напрямую в средиземном море а вот за славян братушек побежали вприпрыжку
русско японская война олигархату россии хотелось кровь из носу захватить корею для добычи леса они все сделали чтобы обострить отношения с японией и в итоге проиграли
первая мировая россия теряла влияние на балканах так как балканы это рынок сбыта российских товаров в итоге вписалась за террористов из сербии влезли в ненужую войну и развалились
советско-финская нужно было отодвинуть финов от железной дороги путем 300 тыс жизней отодвинули но во время ВОВ это не помогло
вторжение в гдр, венгрию, чехию просто пытались удержать своих сателлитов
вторжение в афганистан нужна была база на границе с ираном для давления (иран стал исламской республикой) ну и + наркотрафик Афганистана пошел в ссср что может странно звучать но считалось благом специалисты подсчитали пусть лучше молодежь колется природным героином чем химозой которая рано или поздно придет в ссср наркота это млдр долларов дохода паралельно шел импорт героина в европу подсаживая Голландию,фрг и Францию на иглу тогда же произошёл всплеск эпидемии спида
(тоже самое проворачивали американцы во вьетнаме и афганистане везя наркоту к себе )
война в чечне не хотели потерять выгодный регион где нефтяная труба лежит
война с Грузией спровоцирована россией для того чтобы вторгнутся и снять проамериканского саакашвили
тоже самое прям по кальке пытались в украине провернуть 2014 не получилось увязли
2022 война из за газовой трубы россии хотелось газовую ветку идущую по территории юго востока украины в румынию и оттуда в европу занять чтобы она была под контролем россии и не надо платить за транзит все атаки сейчас ведутся именно для прорыва к этой трубе на очереди одесса
А местные хотители войны теперь говорят что война просто так, просто чтобы русских больше погибло.. Кстати для Европы и Америки это точно так. И Путин как то с большим удовольствием это делает, шлет погибать свой народ, уничтожая таких же русских.
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