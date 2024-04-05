Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 12:13

все история россии которую нам преподносили еще по советским учебникам ну полный шлак и бред



и взрослые люди (чаще всего идиоты) до сих пор верят что россия вела сплошь оборонительные войны и ни на кого не нападала

ага ага

ничайно так мелкая москва смогла до камчатки территории отхапать



вся история россии это история захвата жизненного пространства и ценных ресурсов или война за них



наполеон напал на россию

не напал а пошел в карательный поход против предателя

россия что делала в европе в 1799, 1805, 1809 годах? воевала против наполеона

почему? а наполеон мешал всем

считался выскочкой

он россию у себя на территории разбил

потом с александром подписал договор по противодействию англии

александр кинул наполеона за что и случилась война 1812 года



крымская война

нам рассказывали что вот вся европа напала на россию

негодяи какие



начнем с того что россия напала на турцию

николаю кровь из носу хотелось захватить проливы чтобы иметь выход в средиземное море

за нее вступились франция и британия

высадились в крыму и надавали шиздюлей жандарму европы





война 1876 года шла за освобождение славян

не особо

это был предлог для народа чтобы мобилизацию провести

прям как сейчас орут про спасение русских донбасса

хотя в москве плевать всем на них и то что донбасс как обстреливают так еще и хуже стало

мало кто пойдет воевать за идею захвата все тех же проливов чтобы россия могла торговать напрямую в средиземном море

а вот за славян братушек побежали вприпрыжку



русско японская война

олигархату россии хотелось кровь из носу захватить корею для добычи леса

они все сделали чтобы обострить отношения с японией

и в итоге проиграли



первая мировая

россия теряла влияние на балканах так как балканы это рынок сбыта российских товаров

в итоге вписалась за террористов из сербии

влезли в ненужую войну

и развалились



советско-финская

нужно было отодвинуть финов от железной дороги

путем 300 тыс жизней отодвинули но во время ВОВ это не помогло



вторжение в гдр, венгрию, чехию

просто пытались удержать своих сателлитов



вторжение в афганистан

нужна была база на границе с ираном для давления (иран стал исламской республикой)

ну и + наркотрафик Афганистана пошел в ссср что может странно звучать но считалось благом

специалисты подсчитали пусть лучше молодежь колется природным героином

чем химозой которая рано или поздно придет в ссср

наркота это млдр долларов дохода

паралельно шел импорт героина в европу подсаживая Голландию,фрг и Францию на иглу

тогда же произошёл всплеск эпидемии спида



(тоже самое проворачивали американцы во вьетнаме и афганистане везя наркоту к себе )



война в чечне

не хотели потерять выгодный регион где нефтяная труба лежит



война с Грузией

спровоцирована россией для того чтобы вторгнутся и снять проамериканского саакашвили



тоже самое прям по кальке пытались в украине провернуть 2014

не получилось

увязли





2022 война из за газовой трубы

россии хотелось газовую ветку идущую по территории юго востока украины в румынию и оттуда в европу занять чтобы она была под контролем россии и не надо платить за транзит

все атаки сейчас ведутся именно для прорыва к этой трубе

на очереди одесса