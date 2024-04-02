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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.24 - 10:01
#1321
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.24 - 13:18
#1322
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таноми52: Расскажи Кайрату о "цивилизованном" Западе. Может его восторги поубавятся

abaika95: Так я вроде не секретными чернилами пишу
Сам всё увидит)

Цивилизованность запада заключается только в одном как по мне
В политической системе общества
Когда журналисты из газеты своими расследованиями могут добиться того что целый президент уходит в отставку это цивилизованность
У нас про такое представить, насмех поднимут

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 09:49
#1323
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Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, хорошего настроения и удачного дня!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22912
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:00
#1324
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То чувство, когда пациент задолбался заниматься самолечением, и открыл собственную клинику :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:10
#1325
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Цитата:
maxsaf:
То чувство, когда пациент задолбался заниматься самолечением, и открыл собственную клинику


Ранее отмечал, прототипами, макетами и героями мемов, служат отдельные болтливые граждане из реальной жизни. Тем более, вы предлагали открыть отдельную ветку и пару раз хвалили мемы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20603
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:13
#1326
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тут только хирургия наверное может дать результат.
терапия не поможет.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:38
#1327
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Диванные врачи - хирурки :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22912
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:41
#1328
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Цитата:
alex_60:
тут только хирургия наверное может дать результат. терапия не поможет.

Ещё можно обряд экзорцизма провести - хуже то все равно уже не будет :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
#1329
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22912
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:53
#1330
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Цитата:
Kairat stayer:

Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:57
#1331
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Цитата:
maxsaf:
Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать


Без текста нельзя, суперумные сказочники не поймут, без разъяснений :-P :-P :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 14:09
#1332
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Kairat stayer: Премного благодарен!
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.

alex_60: расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.

Kairat stayer: Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 05.04.24 - 09:06
#1333
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maxsaf: А второй какой? Планета в труху?

alex_60: вероятно.
И они это понимают думаю.
Кто ещё может думать.
И не больной головой.

Kairat stayer: Ещё достаточно параноиков в мире осталось, которые образ будущего рисуют и строят в тёмных тонах. Но ничего силы света и добра победят сил тьмы и зла. Значит у таких товарищей образ будущего потерян, нет вектора, нет стимула, нет движения вперёд, современная цивилизационная перспектива им не нужна.

Параноикам остаётся только пятиться назад, хотят попасть во времена концлагерей, поэтому строчат доносы и жалобы. Планете Земля нужен Мир, а не превращать её в труху. В труху современными технологиями могут и точечно превратить, просто цивилизованные страны гуманны, не хотят жертв мирного, в основном малограмотного населения :-o :-o :-o .

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:07]

[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:08]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5325
Форумная эклектика
Отправлено: 05.04.24 - 09:19
#1334
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