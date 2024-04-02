Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.24 - 10:01
Форумная эклектика
Отправлено: 02.04.24 - 13:18
таноми52: Расскажи Кайрату о "цивилизованном" Западе. Может его восторги поубавятся
abaika95: Так я вроде не секретными чернилами пишу
Сам всё увидит)
Цивилизованность запада заключается только в одном как по мне
В политической системе общества
Когда журналисты из газеты своими расследованиями могут добиться того что целый президент уходит в отставку это цивилизованность
У нас про такое представить, насмех поднимут
Подробнее здесь:
abaika95: Так я вроде не секретными чернилами пишу
Сам всё увидит)
Цивилизованность запада заключается только в одном как по мне
В политической системе общества
Когда журналисты из газеты своими расследованиями могут добиться того что целый президент уходит в отставку это цивилизованность
У нас про такое представить, насмех поднимут
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 09:49
Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, хорошего настроения и удачного дня!
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:00
То чувство, когда пациент задолбался заниматься самолечением, и открыл собственную клинику
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:10
Цитата:
Ранее отмечал, прототипами, макетами и героями мемов, служат отдельные болтливые граждане из реальной жизни. Тем более, вы предлагали открыть отдельную ветку и пару раз хвалили мемы.
maxsaf:
То чувство, когда пациент задолбался заниматься самолечением, и открыл собственную клинику
То чувство, когда пациент задолбался заниматься самолечением, и открыл собственную клинику
Ранее отмечал, прототипами, макетами и героями мемов, служат отдельные болтливые граждане из реальной жизни. Тем более, вы предлагали открыть отдельную ветку и пару раз хвалили мемы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20603
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:13
тут только хирургия наверное может дать результат.
терапия не поможет.
терапия не поможет.
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:38
Диванные врачи - хирурки .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:41
Цитата:
Ещё можно обряд экзорцизма провести - хуже то все равно уже не будет
alex_60:
тут только хирургия наверное может дать результат. терапия не поможет.
тут только хирургия наверное может дать результат. терапия не поможет.
Ещё можно обряд экзорцизма провести - хуже то все равно уже не будет
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:53
Цитата:
Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать
Kairat stayer:
Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 10:57
Цитата:
Без текста нельзя, суперумные сказочники не поймут, без разъяснений .
maxsaf:
Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать
Вот, уже лучше. Меньше текста, а смешнее. Надо попробовать вообще без текста мемы делать
Без текста нельзя, суперумные сказочники не поймут, без разъяснений .
Форумная эклектика
Отправлено: 04.04.24 - 14:09
Kairat stayer: Премного благодарен!
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.
alex_60: расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.
Kairat stayer: Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!
Подробнее здесь:
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.
alex_60: расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.
Kairat stayer: Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 05.04.24 - 09:06
maxsaf: А второй какой? Планета в труху?
alex_60: вероятно.
И они это понимают думаю.
Кто ещё может думать.
И не больной головой.
Kairat stayer: Ещё достаточно параноиков в мире осталось, которые образ будущего рисуют и строят в тёмных тонах. Но ничего силы света и добра победят сил тьмы и зла. Значит у таких товарищей образ будущего потерян, нет вектора, нет стимула, нет движения вперёд, современная цивилизационная перспектива им не нужна.
Параноикам остаётся только пятиться назад, хотят попасть во времена концлагерей, поэтому строчат доносы и жалобы. Планете Земля нужен Мир, а не превращать её в труху. В труху современными технологиями могут и точечно превратить, просто цивилизованные страны гуманны, не хотят жертв мирного, в основном малограмотного населения .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:07]
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:08]
alex_60: вероятно.
И они это понимают думаю.
Кто ещё может думать.
И не больной головой.
Kairat stayer: Ещё достаточно параноиков в мире осталось, которые образ будущего рисуют и строят в тёмных тонах. Но ничего силы света и добра победят сил тьмы и зла. Значит у таких товарищей образ будущего потерян, нет вектора, нет стимула, нет движения вперёд, современная цивилизационная перспектива им не нужна.
Параноикам остаётся только пятиться назад, хотят попасть во времена концлагерей, поэтому строчат доносы и жалобы. Планете Земля нужен Мир, а не превращать её в труху. В труху современными технологиями могут и точечно превратить, просто цивилизованные страны гуманны, не хотят жертв мирного, в основном малограмотного населения .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:07]
[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2024 - 10:08]
Форумная эклектика
Отправлено: 05.04.24 - 09:19
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать