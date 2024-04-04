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В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48920
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат Еркин Абиль. «Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации», — подчеркнул мажилисмен.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37499
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 21:06
Цитата:
Это мое страдание.
Чтоб пережить этот шок..
maxsaf:
У тебя то беш, то шашлык, то застолье с пивом. Не похоже, чтобы ты страдал.
У тебя то беш, то шашлык, то застолье с пивом. Не похоже, чтобы ты страдал.
Это мое страдание.
Чтоб пережить этот шок..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6821
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 21:51
Я помню ещё на заре независимости, объявили конкурс кто нарисует герб. Целым парламентским составом голосовали именно за этот вариант. Получается,те кто выбрал этот нынешний герб,он с изъяном,требуется новый. Но среди голосовавших были умнейшие и авторитетные люди,их мнение нельзя игнорировать. В конце концов мы могли бы как-то прожить без изменений конституции,гимна и гербов. Мне кажется тема не актуальна до неприличия
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 264
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 22:27
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» - так сказал один великий человек.
У нас в стране примерно так и происходит. Деятели общепита (трескающие беш в дорогих ресторанах) пытаются управлять страной.
Если в первом случае, имелось ввиду "учиться, учиться и учиться" и кухарки и кухаркины дети выучились и построили большую страну со вторым ВВП в мире.
То во втором случае немного пошло не так. Вроде люди те же. И получали образование в той большой стране. Но как будто забыли то чему их учили. Забыли как надо управлять страной, чтобы она не горела, не мерзла, не тонула.
В целом министерстве водных ресурсов аж 4 гидротехника...ТЭЦы и Энергокомпании по стране отданы в частные руки для чего? Правильно для качественного менеджмента - частник же не будет работать в убыток. Вот он и не работал - покупал домики и яхты за границей, копил денюжку на достойную старость себе и своим детишкам. А модернизация за 30 лет отлично проведена - Экибасу привет...
А чем заняться народным избранникам - правильно - всякими важными делами, типа герба...
"...Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль...."
Может надо посчитать денежки этих избранников и других деятелей, которые в прошлой жизни были ономастами, а в этой по ошибке попали в парламент или возглавили какие-то движения и партии...
У нас в стране примерно так и происходит. Деятели общепита (трескающие беш в дорогих ресторанах) пытаются управлять страной.
Если в первом случае, имелось ввиду "учиться, учиться и учиться" и кухарки и кухаркины дети выучились и построили большую страну со вторым ВВП в мире.
То во втором случае немного пошло не так. Вроде люди те же. И получали образование в той большой стране. Но как будто забыли то чему их учили. Забыли как надо управлять страной, чтобы она не горела, не мерзла, не тонула.
В целом министерстве водных ресурсов аж 4 гидротехника...ТЭЦы и Энергокомпании по стране отданы в частные руки для чего? Правильно для качественного менеджмента - частник же не будет работать в убыток. Вот он и не работал - покупал домики и яхты за границей, копил денюжку на достойную старость себе и своим детишкам. А модернизация за 30 лет отлично проведена - Экибасу привет...
А чем заняться народным избранникам - правильно - всякими важными делами, типа герба...
"...Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль...."
Может надо посчитать денежки этих избранников и других деятелей, которые в прошлой жизни были ономастами, а в этой по ошибке попали в парламент или возглавили какие-то движения и партии...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1072
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 22:28
Комментарий проходит проверку.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 29
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 22:47
Комментарий проходит проверку.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 530
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 23:56
когда я критикую деятельность кого бы то ни было, мол имярек ...... занимается с значимым видом думая что занят делом, один знакомый человек парирует эти высказывания так - "...что может то и делает".
так и здесь, вот могут они менять картинки и буковки местами - меняют. они же тоже не то чтобы виноваты в том что больше н...я не умеют.
вы представьте другое! а если они с такими навыками начнут технические задачи решать, как например те же потопы?! так-то сама по себе вода туда-сюда и уйдет. набедокурит конечно, но уйдет. а если эти "эксперты" влезут с целью разрешить сей вопрос, то очень высока вероятность что сия стихия не завершится примерно никогда. ну его нафиг такие эксперименты, пусть лучше дальше в "раскраски" и кассу букв играются.
так и здесь, вот могут они менять картинки и буковки местами - меняют. они же тоже не то чтобы виноваты в том что больше н...я не умеют.
вы представьте другое! а если они с такими навыками начнут технические задачи решать, как например те же потопы?! так-то сама по себе вода туда-сюда и уйдет. набедокурит конечно, но уйдет. а если эти "эксперты" влезут с целью разрешить сей вопрос, то очень высока вероятность что сия стихия не завершится примерно никогда. ну его нафиг такие эксперименты, пусть лучше дальше в "раскраски" и кассу букв играются.
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