НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48920
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат Еркин Абиль. «Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации», — подчеркнул мажилисмен.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37499
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 21:06
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У тебя то беш, то шашлык, то застолье с пивом. Не похоже, чтобы ты страдал.

Это мое страдание.
Чтоб пережить этот шок..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6821
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 21:51
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я помню ещё на заре независимости, объявили конкурс кто нарисует герб. Целым парламентским составом голосовали именно за этот вариант. Получается,те кто выбрал этот нынешний герб,он с изъяном,требуется новый. Но среди голосовавших были умнейшие и авторитетные люди,их мнение нельзя игнорировать. В конце концов мы могли бы как-то прожить без изменений конституции,гимна и гербов. Мне кажется тема не актуальна до неприличия
Профайл Посетить вебсайт
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
264
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 22:27
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» - так сказал один великий человек.
У нас в стране примерно так и происходит. Деятели общепита (трескающие беш в дорогих ресторанах) пытаются управлять страной.
Если в первом случае, имелось ввиду "учиться, учиться и учиться" и кухарки и кухаркины дети выучились и построили большую страну со вторым ВВП в мире.
То во втором случае немного пошло не так. Вроде люди те же. И получали образование в той большой стране. Но как будто забыли то чему их учили. Забыли как надо управлять страной, чтобы она не горела, не мерзла, не тонула.
В целом министерстве водных ресурсов аж 4 гидротехника...ТЭЦы и Энергокомпании по стране отданы в частные руки для чего? Правильно для качественного менеджмента - частник же не будет работать в убыток. Вот он и не работал - покупал домики и яхты за границей, копил денюжку на достойную старость себе и своим детишкам. А модернизация за 30 лет отлично проведена - Экибасу привет...
А чем заняться народным избранникам - правильно - всякими важными делами, типа герба...

"...Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль...."

Может надо посчитать денежки этих избранников и других деятелей, которые в прошлой жизни были ономастами, а в этой по ошибке попали в парламент или возглавили какие-то движения и партии...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1072
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 22:28
#18
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
29
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 22:47
#19
Комментарий проходит проверку.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
530
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 23:56
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда я критикую деятельность кого бы то ни было, мол имярек ...... занимается с значимым видом думая что занят делом, один знакомый человек парирует эти высказывания так - "...что может то и делает".
так и здесь, вот могут они менять картинки и буковки местами - меняют. они же тоже не то чтобы виноваты в том что больше н...я не умеют.
вы представьте другое! а если они с такими навыками начнут технические задачи решать, как например те же потопы?! так-то сама по себе вода туда-сюда и уйдет. набедокурит конечно, но уйдет. а если эти "эксперты" влезут с целью разрешить сей вопрос, то очень высока вероятность что сия стихия не завершится примерно никогда. ну его нафиг такие эксперименты, пусть лучше дальше в "раскраски" и кассу букв играются.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS