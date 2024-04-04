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≡ Короткие шланги и уехавшая техника - Как в Костанае-2 продолжают бороться с подтоплением
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48920
Короткие шланги и уехавшая техника - Как в Костанае-2 продолжают бороться с подтоплением
Отправлено: 04.04.24 - 15:51
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Вода по-прежнему стоит во дворах и некоторых домах. Только за 3 апреля в городские службы из Костаная-2 поступило более 70 заявок, при этом в 11 случаях воду откачивают из жилых комнат. Это вдвое больше, чем неделю назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37499
Re: Короткие шланги и уехавшая техника - Как в Костанае-2...
Отправлено: 04.04.24 - 15:51
#1
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Да дали бы уже от БК Строй всем квартиры в Юбилейном и Плазе, и не было бы проблем..
После их строек же все началось, значит надо заплатить нормально.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6821
Re: Короткие шланги и уехавшая техника - Как в Костанае-2...
Отправлено: 04.04.24 - 21:42
#2
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делаем яму глубиной до 2 м, - 
Что-то новое, надеюсь огородят эту яму иначе ещё услышим, кто-то да провалится
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