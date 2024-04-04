Re: О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах...

Отправлено: - 20:46

Плохим танцорам всегда кто-то мешает им спокойно жить и не работать! ТО потоп, то мечты, то наличие понтов, то отсутствие пинка, то неграмотность в некоторых вопросах типа строительства многоэтажек. Некому в гос-ве давать пинки и контролировать. Приходится ему самому ездить по стране и устранять те или иные неблаговидные дела, совершенные еще при первом, за счет бюджетных средств! Многие похоже саботируют действия и решения Президента и это очевидно! Почаще нужно раздавать строгие выговоры, несоответствие занимаемой должности и увольнять без права занятия государственной должности пожизненно! Надо полностью перетряхнуть кадры по всей стране. Если надо, то взять иностранцев профессионалов, которые будут работать со знанием дела и отвечать по закону.