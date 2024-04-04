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О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
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