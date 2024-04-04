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≡ В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48919
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
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Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат Еркин Абиль. «Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации», — подчеркнул мажилисмен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37499
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 21:06
#15
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Цитата:
maxsaf:
У тебя то беш, то шашлык, то застолье с пивом. Не похоже, чтобы ты страдал.

Это мое страдание.
Чтоб пережить этот шок..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6821
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 21:51
#16
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Я помню ещё на заре независимости, объявили конкурс кто нарисует герб. Целым парламентским составом голосовали именно за этот вариант. Получается,те кто выбрал этот нынешний герб,он с изъяном,требуется новый. Но среди голосовавших были умнейшие и авторитетные люди,их мнение нельзя игнорировать. В конце концов мы могли бы как-то прожить без изменений конституции,гимна и гербов. Мне кажется тема не актуальна до неприличия
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