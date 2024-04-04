Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...

Отправлено: - 21:51

Я помню ещё на заре независимости, объявили конкурс кто нарисует герб. Целым парламентским составом голосовали именно за этот вариант. Получается,те кто выбрал этот нынешний герб,он с изъяном,требуется новый. Но среди голосовавших были умнейшие и авторитетные люди,их мнение нельзя игнорировать. В конце концов мы могли бы как-то прожить без изменений конституции,гимна и гербов. Мне кажется тема не актуальна до неприличия