Отправлено: - 21:42

ACROS:

просто МЫ спали до марта - это не я, это народ так говорит.

Цитата:..и что бы вы сделали до марта? сбросили бы воду с водохранилища? а вдруг вода бы не пришла, что тогда? население осталось бы без воды! разливы рек были всегда! русло рек тоже надо промывать! а вот строить в подтопляемой зоне нельзя строить и россиянам владельцев ТЦ Апельсин об этом предупреждали!