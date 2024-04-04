Re: "Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались...

Отправлено: - 20:54

В каждом подъезде жилого дома нужно сложиться и установить видео, чтобы видеть кто заходит и выходит. Не скупитесь, ведь жилой дом, где вы живете. - это ваша собственность и крепость! Забудьте, вы уже не в СССР, где все наше и в тоже время и ничье.