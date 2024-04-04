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≡ "Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались вскрыть квартиру в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48919
"Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались вскрыть квартиру в Костанае
Отправлено: 04.04.24 - 20:54
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Сообщение о произошедшем распространяют в социальных сетях. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в 5 микрорайоне. Двое мужчин пытались вскрыть квартиру, а когда хозяйка открыла дверь, использовали перцовый баллончик.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
115
Re: "Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались...
Отправлено: 04.04.24 - 20:54
#1
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В каждом подъезде жилого дома нужно сложиться и установить видео, чтобы видеть кто заходит и выходит. Не скупитесь, ведь жилой дом, где вы живете. - это ваша собственность и крепость! Забудьте, вы уже не в СССР, где все наше и в тоже время и ничье.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20602
"Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались вскрыть квартиру в Костанае
Отправлено: 04.04.24 - 20:58
#2
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Цитата:
абике:
! Забудьте, вы уже не в СССР,


Да, в СССР такого не было.
Теперь все по другому.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1769
"Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались вскрыть квартиру в Костанае
Отправлено: 04.04.24 - 21:48
#3
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