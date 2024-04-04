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≡ О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48919
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 15:45
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По словам главы региона Кумара АКСАКАЛОВА, в ближайшие два дня уровень воды в Верхнетобольском и Каратомарском водохранилищах могут достичь критической отметки. И тогда из них начнут сбрасывать воду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37499
Re: О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах...
Отправлено: 04.04.24 - 15:45
#1
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О, Апельсин затопит?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6139
Re: О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах...
Отправлено: 04.04.24 - 19:24
#2
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Цитата://Ситуация, с которой мы столкнулись, не является внезапной,//- просто МЫ спали до марта - это не я, это народ так говорит.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
115
Re: О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах...
Отправлено: 04.04.24 - 20:46
#3
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Плохим танцорам всегда кто-то мешает им спокойно жить и не работать! ТО потоп, то мечты, то наличие понтов, то отсутствие пинка, то неграмотность в некоторых вопросах типа строительства многоэтажек. Некому в гос-ве давать пинки и контролировать. Приходится ему самому ездить по стране и устранять те или иные неблаговидные дела, совершенные еще при первом, за счет бюджетных средств! Многие похоже саботируют действия и решения Президента и это очевидно! Почаще нужно раздавать строгие выговоры, несоответствие занимаемой должности и увольнять без права занятия государственной должности пожизненно! Надо полностью перетряхнуть кадры по всей стране. Если надо, то взять иностранцев профессионалов, которые будут работать со знанием дела и отвечать по закону.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20602
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 20:53
#4
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Цитата:
абике:
Приходится ему самому ездить по стране и устранять те или иные неблаговидные дела, совершенные еще при первом, за счет бюджетных средств! Многие похоже саботируют действия и решения Президента и это очевидно! Почаще нужно раздавать строгие выговоры, несоответствие занимаемой должности и увольнять без права занятия государственной должности пожизненно!


Стало немножко смешно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1071
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 21:05
#5
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20602
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 21:11
#6
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На следующий год выделят
Сто триллионов тенге для подготовки к паводку, но его не будет, а сто триллионов смоет в известном направлении.
И город заполонят стаи крузаков, палисадов и прочего аналогичного добра, возникшего из воздуха.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1769
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 21:42
#7
Комментарий проходит проверку.
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