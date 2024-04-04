Отправлено: - 15:31

alex_60:

да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.

alex_60:

в твоем списке половина на уровне домыслов. Да к примеру тот Навальный, кто его отравил, и кто его на тот свет отправил. можно сказать англосаксы, вполне реальная версия и имеет право на существование.

Цитата:Товарищей которые своих же граждан взрывали?Хороши товарищиА нацист перешедший на сторону СССР тоже предатель и его было необходимо убивать?Цитата:А он в английской тюрьме умер?И в английском самолёте отравлен был?НетА если в российской тюрьме и самолёте можно травить кого угодноТо зачем вообще в России нужны спецслужбы и полиция? Просто бюджет жрут получается сидятКогда в Украине в тюрьме умер какой то неизвестный журналист вся российская пропаганда на одну субстанцию изошла требуя расследования в ООНА как навальный умер тут же рты заткнулиДвойные стандарты? Тогда чё Россия обижается что к ней эти стандарты и применяют все?)