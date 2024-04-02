Отправлено: - 07:03

сайлау курманов:

, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской

Цитата:Эта логика из того же общего потока идей и мнении, что якобы жилы бы лучше если бы: 1) поменяли названия улиц и городов2) поменяли герб3) поменяли....4) поменяли ....5) поменяли....6) искоренили насвай7) увеличили штрафычто там я ещё забыл??Может надо элементарно просто-напросто РАБОТАТЬ; что бы были СПЕЦИАЛИСТЫ, и что бы ВСЁ делалось не для имиджа и рейтинга властей, а по сути.