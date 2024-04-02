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≡ «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48919
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
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С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22911
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 04.04.24 - 00:41
#15
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Цитата:
111:
Это реально есть?

А даже если нету. Если религия мешает работе на гос службе в светском государстве - пшел вон с должности, на вольные хлебА...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6821
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 05:53
#16
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 мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
Вот эта железная логика,я даже не осмелился поспорить. Хотя, с закрытием области оттуда народ свалил восвояси,совхозы порушили, рудник тоже. Остались там полтора местных сорлы-бишара,и дайте обратно статус области.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6139
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:03
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской


Эта логика из того же общего потока идей и мнении, что якобы жилы бы лучше если бы: 1) поменяли названия улиц и городов
2) поменяли герб
3) поменяли....
4) поменяли ....
5) поменяли....
6) искоренили насвай
7) увеличили штрафы
что там я ещё забыл??

Может надо элементарно просто-напросто РАБОТАТЬ; что бы были СПЕЦИАЛИСТЫ, и что бы ВСЁ делалось не для имиджа и рейтинга властей, а по сути.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20602
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:22
#18
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// Караганда нас спасает//
вроде переименовывали в Караганды.
на поездах было- Караганды-Москва.
потом опять стало -Караганда- Москва.
стали было говорить, известное выражение.
где,где - В Караганды.
пошутили немного, и все вернулось на круги своя.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
262
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 10:32
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской


Наличие областей Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Абайской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-казахстанской, Улытауской не помешало им "утонуть" где основательно, где не очень глубоко. Одну треть Казахстана затопило. Этот Джаканов школу закончил или барашек вместо него "отмучался"...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1071
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 20:48
#20
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Цитата:
abaika95:
Это начинает раздражать


....что за раздражение?

....чем хуже Аркалыкчане-Тургайцы Аманкарагайцев? Страна богатая,средства имеются,отстроить дома со всеми удобствами и социально бытовыми учереждениями,чтобы местное население комфортно себя чувствовало....
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