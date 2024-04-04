Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"

Отправлено: - 19:00

Кто-то обещал отдать под суд любого, вернее отвести за рукав, но так и не осмелился. Мало этого, стали воровать усиленно в три горла, а дороги даже одну зиму не смогли сохраниться,опять требуют ремонта,далеко пойдем с такими кадрами