В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат Еркин Абиль. «Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации», — подчеркнул мажилисмен. Читать новость
Так, активист движения «Жана адамдар» Мади Омирзаков рассказал, что в январе был проведен социологический опрос в Астане и Алматы, по результатам которого 70% опрошенных не смогли распознать настоящий герб из шести предложенных вариантов.
гапончик чистой воды он в руках держит картинку по которой люди должны были определять герб и я бы ПОНЯЛ еслиб там были герб сша, британии, буркина фасо, Австралии и наш вот где наш герб спросили бы они? и если люди не смогли бы найти наш то это швах конечно
так нет там везде герб одинаковый но на одном звезды нет на другом надписи на третьем кони чучуть по другому повернуты
людям на улице оно надо? они и тыкали в более похожий ага!!! запищали президентские титушки!! это же не наш герб!! тут видите цвет золотого чуть ярче! народ не знает наш герб!?!?!? караул!! гапоновщина обыкновенная
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Он считает, что в отличие от флага герб должен быть динамичным и давать правильный посыл новому поколению — к какому будущему мы идем.
я не представляю детей которые могут герб россии внятно нарисовать или герб великобритании или сша они все сложные но согласится можно наш герб перегружен символикой шанырак, тулпары, надписи, какие то ленты издалека вообще кажется что это арка нарисована но сейчас герб менять не стоит и уж темболее обсуждать на серьезных щах эту тему когда страну топит
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Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль.
дома в тургае тем кто жилье потерял на эти гербовые деньги сделайте а на замену собирайте с олигархов и тогда никто даже не заметит
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Мы пока еще немного постсоветская нация, еще не сформировались как полностью новая политическая нация, и в определенной части населения кризис идентичности присутствует. Композиционно стилистически новый герб — фундамент качественно новой политической нации», — подчеркнул мажилисмен.
объясните этому....герою романа достоевского что тогда не меняли весь дизайн герба латиницу поставили и шибко затрат это не понесло, гос органы по мере необходимости меняли у себя герб в кабинетах а тут полностью дизайн поменяют вплоть до монет придется менять и документов
И сразу затопления высохли, и взяточники с повинной пришли, и дефицита электричества в стране нет, и газ с водой есть во всех населённых пунктах. Давайте герб забабахаем,а то че, как-то не серьезно, с неменянным)))стыдно, что люди скажут. А так - клево мы чтим историю - гимн сменили, столицу и переносили, и переименовывали. Населённые пункты, улицы- один через один переименованы; деньги перепечатываем каждые несколько лет.даже язык пытаемся изменить на западный манер. Лучше бы это рвение во благо народа пустили. Герб поменяете, и что дальше? Ух, как заживём!!!
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