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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37496
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 15:17
#4921
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Что ты такое, наш злобный сосед?



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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 15:31
#4922
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Цитата:
alex_60:
да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.

Товарищей которые своих же граждан взрывали?

Хороши товарищи

А нацист перешедший на сторону СССР тоже предатель и его было необходимо убивать?

Цитата:
alex_60:
в твоем списке половина на уровне домыслов. Да к примеру тот Навальный, кто его отравил, и кто его на тот свет отправил. можно сказать англосаксы, вполне реальная версия и имеет право на существование.

А он в английской тюрьме умер?
И в английском самолёте отравлен был?
Нет
А если в российской тюрьме и самолёте можно травить кого угодно
То зачем вообще в России нужны спецслужбы и полиция? Просто бюджет жрут получается сидят


Когда в Украине в тюрьме умер какой то неизвестный журналист вся российская пропаганда на одну субстанцию изошла требуя расследования в ООН
А как навальный умер тут же рты заткнули
Двойные стандарты? Тогда чё Россия обижается что к ней эти стандарты и применяют все?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 16:27
#4923
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Цитата:
abaika95:
нацист перешедший на сторону СССР тоже предатель и его было необходимо убивать?


А тебя такие завороты в качестве *аргументов", что что просто нет.

Цитата:
abaika95:
Когда в Украине в тюрьме умер какой то неизвестный журналист


Почему неизвестный.
Как раз таки известный американский журналист Гонсало Лира

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 17:52]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 16:30
#4924
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Цитата:
abaika95:
он в английской тюрьме умер? И в английском самолёте отравлен был? Нет


Для этого не надо сидеть в английском самолёте или тюрьме.
Не нужен стал западу, ликвидировали они его, создали при этом вой на весь мир. Ничего нового.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 16:32
#4925
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Цитата:
abaika95: Хороши товарищи


Нормальные товариши.
Не предатели.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15534
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 17:13
#4926
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Цитата:
alex_60:
А тебя такие завороты в качестве *аргументов", что что просто нет.

ну нацист же предатель получается по вашей мафиозно-зоновской идеологии?
нацисты должны были его убить раз он предал их
ты бы понял такой поворот событий получается? Цитата:
alex_60:
Почему неизвестный. Как раз таки известный американский журналист Гонсало Лира

ну и что из известного он написал? что ты читал из него? Цитата:
alex_60:
Не нужен стал западу, ликвидировали они его, создали при этом вой на весь мир.

ликвидировали в российской тюрьме на крайнем севере?
окей
руководство ФСИН, ФСБ подали в отставку за профнепригодность? нафиг они нужны получается если у них зека в одиночной камере умудрются убивать?
Цитата:
alex_60:
Нормальные товариши. Не предатели.

друг другу товарищи
убившие кучу своего народа в 1999
хорошие такие ребята
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22908
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 17:42
#4927
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Цитата:
111:
В Германии чиновники насилуют детей мигрантов. Кто то еще хочет туда?

Твой сынок :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 18:08
#4928
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Цитата:
abaika95:
ну нацист же

Так понял тебе просто нравятся слова нацист и фашист. Цитата:
abaika95:
и что из известного он написал? что ты читал из него

Он не писатель а журналист.
Известный в Америке как говорят американцы.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 19:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 18:09
#4929
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Цитата:
abaika95:
ликвидировали в российской тюрьме на крайнем севере?

Ну почему бы и нет. Цитата:
abaika95:
хорошие такие ребята

Специалисты в своей области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37496
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 19:27
#4930
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Цитата:
maxsaf:
Твой сынок

Что мой сынок?
Да, выбирает страны, ищет плюсы минусы, как и любой адекватный молодой человек, безо всяких истерик, что его кто то там изгоняет, терроризирует или еще что то.
Холодный ум и трезвый расчет.
У тебя такого не было?
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