alex_60: да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.
Товарищей которые своих же граждан взрывали?
Хороши товарищи
А нацист перешедший на сторону СССР тоже предатель и его было необходимо убивать?
Цитата:
alex_60: в твоем списке половина на уровне домыслов. Да к примеру тот Навальный, кто его отравил, и кто его на тот свет отправил. можно сказать англосаксы, вполне реальная версия и имеет право на существование.
А он в английской тюрьме умер? И в английском самолёте отравлен был? Нет А если в российской тюрьме и самолёте можно травить кого угодно То зачем вообще в России нужны спецслужбы и полиция? Просто бюджет жрут получается сидят
Когда в Украине в тюрьме умер какой то неизвестный журналист вся российская пропаганда на одну субстанцию изошла требуя расследования в ООН А как навальный умер тут же рты заткнули Двойные стандарты? Тогда чё Россия обижается что к ней эти стандарты и применяют все?)
alex_60: А тебя такие завороты в качестве *аргументов", что что просто нет.
ну нацист же предатель получается по вашей мафиозно-зоновской идеологии? нацисты должны были его убить раз он предал их ты бы понял такой поворот событий получается? Цитата:
alex_60: Почему неизвестный. Как раз таки известный американский журналист Гонсало Лира
ну и что из известного он написал? что ты читал из него? Цитата:
alex_60: Не нужен стал западу, ликвидировали они его, создали при этом вой на весь мир.
ликвидировали в российской тюрьме на крайнем севере? окей руководство ФСИН, ФСБ подали в отставку за профнепригодность? нафиг они нужны получается если у них зека в одиночной камере умудрются убивать? Цитата:
alex_60: Нормальные товариши. Не предатели.
друг другу товарищи убившие кучу своего народа в 1999 хорошие такие ребята
Что мой сынок? Да, выбирает страны, ищет плюсы минусы, как и любой адекватный молодой человек, безо всяких истерик, что его кто то там изгоняет, терроризирует или еще что то. Холодный ум и трезвый расчет. У тебя такого не было?
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