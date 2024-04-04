Отправлено: - 17:08





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 Так, активист движения «Жана адамдар» Мади Омирзаков рассказал, что в январе был проведен социологический опрос в Астане и Алматы, по результатам которого 70% опрошенных не смогли распознать настоящий герб из шести предложенных вариантов.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 Он считает, что в отличие от флага герб должен быть динамичным и давать правильный посыл новому поколению — к какому будущему мы идем.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 «Я считаю это правильным решением, потому что герб должен быть проще. Элементарно дети в садиках рисуют флаг, а герб никто не нарисуетИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 Мы пока еще немного постсоветская нация, еще не сформировались как полностью новая политическая нация, и в определенной части населения кризис идентичности присутствует. Композиционно стилистически новый герб — фундамент качественно новой политической нации», — подчеркнул мажилисмен.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51904 Одно из последних изменений было в 2018 году, когда надпись «Казахстан» поменяли на латиницуИсточник:

Цитата:гапончик чистой водыон в руках держит картинку по которой люди должны были определять герби я бы ПОНЯЛ еслиб там были герб сша, британии, буркина фасо, Австралии и нашвот где наш герб спросили бы они?и если люди не смогли бы найти наш то это швах конечнотак неттам везде герб одинаковыйно на одном звезды нетна другом надписина третьем кони чучуть по другому повернутылюдям на улице оно надо? они и тыкали в более похожийага!!! запищали президентские титушки!! это же не наш герб!! тут видите цвет золотого чуть ярче! народ не знает наш герб!?!?!? караул!!гапоновщина обыкновеннаяЦитата:сделайте круги в центре напишите на гербе 2030и меняйте каждые 10 лет204020502060динамика!Цитата:я не представляю детей которые могут герб россии внятно нарисоватьили герб великобритании или сшаони все сложныено согласится можно наш герб перегружен символикойшанырак, тулпары, надписи, какие то лентыиздалека вообще кажется что это арка нарисованано сейчас герб менять не стоити уж темболее обсуждать на серьезных щах эту тему когда страну топитЦитата:дома в тургае тем кто жилье потерял на эти гербовые деньги сделайтеа на замену собирайте с олигархови тогда никто даже не заметитЦитата:сидят совкиотучившиеся в совкеслужившие там в армиии дававшие там присягуи учат нас что мы еще какая-то постсоветская нация немногокафкаЦитата:объясните этому....герою романа достоевскогочто тогда не меняли весь дизайн гербалатиницу поставили и шибко затрат это не понесло, гос органы по мере необходимости меняли у себя герб в кабинетаха тут полностью дизайн поменяютвплоть до монет придется менять и документов