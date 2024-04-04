Re: Короткие шланги и уехавшая техника - Как в Костанае-2...

Отправлено: - 15:51

Да дали бы уже от БК Строй всем квартиры в Юбилейном и Плазе, и не было бы проблем..

После их строек же все началось, значит надо заплатить нормально.