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≡ О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48918
О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах из-за сброса воды из водохранилищ предупредил аким области
Отправлено: 04.04.24 - 15:45
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По словам главы региона Кумара АКСАКАЛОВА, в ближайшие два дня уровень воды в Верхнетобольском и Каратомарском водохранилищах могут достичь критической отметки. И тогда из них начнут сбрасывать воду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37495
Re: О возможных подтоплениях в Костанае, Рудном и двух районах...
Отправлено: 04.04.24 - 15:45
#1
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О, Апельсин затопит?
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