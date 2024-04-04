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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:29
#4906
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Цитата:
Kairat stayer:
думаю, с пониманием отнесёшься и не оскорбишься)


на тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:29
#4907
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Цитата:
Kairat stayer:
бегаешь, как пёс сорвавшийся с цепи,


вспомнил школу?
до обеда.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:34
#4908
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Цитата:
alex_60:
нам тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.


Цитата:
alex_60:
вспомнил школу?
до обеда.


Премного благодарен!
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:37
#4909
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Цитата:
alex_60:
Нет, ты просто не хочешь, или не можешь Понять что в тех случаях что я привёл. Уничтожение противников власти в кз.

Ну дык

Все исполнители и заказчик в виде главы КНБ сидят

В России врага режима Литвиненко убили исполнитель вместо тюрьмы сидит в парламенте
Заказчик глава ФСБ не осуждён

Чуешь разницу?

Ну а по тем врагам режима России кого убивали за эти годы вообще лучше молчать

Щекочихин журналист отравлен, умер
Литвиненко сотрудник ФСБ отравлен,умер
Политковская журналистка убита
Пол хлебников журналист убит
Эстемирова правозащитник убита
Магнитский адвокат умер в тюрьме
Березовский подозрительно удавился
Немцов оппозиционер убит
Кара мурза оппозиционер отравлен
Скрипаль сотрудник ФСБ отравлен
Ямпольский журналист умер с подозрением на отравление
Пригожин бунтовщик, взорван
Навальный отравлен,умер в тюрьме

Список не закончен

Это не считая десятков людей убитых в Чечне за ЛГБТ
Девушек вон прямо из Москвы крадут,увозят в Чечню и конец

[Исправлено: abaika95, 04.04.2024 - 14:39]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:40
#4910
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Цитата:
Kairat stayer:
Анастасия Норицина отметила, что зомбиящику


эта Норицына- украинский провокатор.
понятно откуда ты тягаешь весь этот бред.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:41
#4911
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Цитата:
Kairat stayer:
не 37-38 годы прошлого столетия,


расскажи что ты знаешь об этом.
будет интересно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:42
#4912
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Цитата:
alex_60:
Милов. Обиженный что выкинули из власти, как никак замминистра был, Стал оппозиционером. А что остаётся делать обиженному?

Согласен

Сидящие в оппозиции бывшие чиновники вызывают вопросы
А когда во власти был чеж молчал то?

Милов
Кох
И остальные
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:46
#4913
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Кстати и Невзоров в ту же корзину

Старый мужик алкашского вида, пытающийся из себя выдавливать интеллектуала

Внук мгбшного генерала
Журналист чернушник работающий на КГБ освещая протесты в Латвии с позиции Москвы
Имперец освещавший войну в Чечне (наши мальчики)
Работающий на Березовского шестеркой в 90ые (Боря прости)
Доверенное лицо путина
Депутат Госдумы

Срочно стал правдоборцем?
А больше похож на агента ФСБ все таки
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:50
#4914
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Цитата:
abaika95: В России врага режима Литвиненко


да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.
вот Милов и подобные - тот да, враг режима.

//Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко раскрыл британской разведке
MI6 имена российских спящих агентов, или «кротов».
Об этом было заявлено в лондонском суде в ходе слушаний
в рамках публичного расследования его смерти//
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:52
#4915
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Цитата:
alex_60:
эта Норицына- украинский провокатор.


Так, тебя послушаешь, везде и кругом провокаторы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:55
#4916
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Цитата:
alex_60:
расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.


Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!

[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 14:57]

[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 15:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:56
#4917
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Цитата:
abaika95:
Список не закончен


в твоем списке половина на уровне домыслов.
Да к примеру тот Навальный, кто его отравил,
и кто его на тот свет отправил.
можно сказать англосаксы, вполне реальная версия
и имеет право на существование.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:57
#4918
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Цитата:
abaika95:
Кстати и Невзоров в ту же корзину


этот просто с ума сошел.
в конце концов.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:58
#4919
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Террористы ударили по Харькову даблом и написали за Крокус..
В Харькове большинство населения русские.
Странно


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 14:02
#4920
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В Германии чиновники насилуют детей мигрантов.
Кто то еще хочет туда?


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