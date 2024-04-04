Отправлено: - 13:37

alex_60:

Нет, ты просто не хочешь, или не можешь Понять что в тех случаях что я привёл. Уничтожение противников власти в кз.

[Исправлено: abaika95, 04.04.2024 - 14:39]

Цитата:Ну дыкВсе исполнители и заказчик в виде главы КНБ сидятВ России врага режима Литвиненко убили исполнитель вместо тюрьмы сидит в парламентеЗаказчик глава ФСБ не осуждёнЧуешь разницу?Ну а по тем врагам режима России кого убивали за эти годы вообще лучше молчатьЩекочихин журналист отравлен, умерЛитвиненко сотрудник ФСБ отравлен,умерПолитковская журналистка убитаПол хлебников журналист убитЭстемирова правозащитник убитаМагнитский адвокат умер в тюрьмеБерезовский подозрительно удавилсяНемцов оппозиционер убитКара мурза оппозиционер отравленСкрипаль сотрудник ФСБ отравленЯмпольский журналист умер с подозрением на отравлениеПригожин бунтовщик, взорванНавальный отравлен,умер в тюрьмеСписок не законченЭто не считая десятков людей убитых в Чечне за ЛГБТДевушек вон прямо из Москвы крадут,увозят в Чечню и конец