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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:29
Цитата:
на тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:42]
Kairat stayer:
думаю, с пониманием отнесёшься и не оскорбишься)
думаю, с пониманием отнесёшься и не оскорбишься)
на тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:42]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:29
Цитата:
вспомнил школу?
до обеда.
Kairat stayer:
бегаешь, как пёс сорвавшийся с цепи,
бегаешь, как пёс сорвавшийся с цепи,
вспомнил школу?
до обеда.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:34
Цитата:
Цитата:
Премного благодарен!
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.
alex_60:
нам тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.
нам тебя обижаться ,себя не уважать.
живи дальше.
Цитата:
alex_60:
вспомнил школу?
до обеда.
вспомнил школу?
до обеда.
Премного благодарен!
Действительно, зачем обижаться, жаловаться и доносы строчить, не 37-38 годы прошлого столетия, на дворе 21 век.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:37
Цитата:
Ну дык
Все исполнители и заказчик в виде главы КНБ сидят
В России врага режима Литвиненко убили исполнитель вместо тюрьмы сидит в парламенте
Заказчик глава ФСБ не осуждён
Чуешь разницу?
Ну а по тем врагам режима России кого убивали за эти годы вообще лучше молчать
Щекочихин журналист отравлен, умер
Литвиненко сотрудник ФСБ отравлен,умер
Политковская журналистка убита
Пол хлебников журналист убит
Эстемирова правозащитник убита
Магнитский адвокат умер в тюрьме
Березовский подозрительно удавился
Немцов оппозиционер убит
Кара мурза оппозиционер отравлен
Скрипаль сотрудник ФСБ отравлен
Ямпольский журналист умер с подозрением на отравление
Пригожин бунтовщик, взорван
Навальный отравлен,умер в тюрьме
Список не закончен
Это не считая десятков людей убитых в Чечне за ЛГБТ
Девушек вон прямо из Москвы крадут,увозят в Чечню и конец
[Исправлено: abaika95, 04.04.2024 - 14:39]
alex_60:
Нет, ты просто не хочешь, или не можешь Понять что в тех случаях что я привёл. Уничтожение противников власти в кз.
Нет, ты просто не хочешь, или не можешь Понять что в тех случаях что я привёл. Уничтожение противников власти в кз.
Ну дык
Все исполнители и заказчик в виде главы КНБ сидят
В России врага режима Литвиненко убили исполнитель вместо тюрьмы сидит в парламенте
Заказчик глава ФСБ не осуждён
Чуешь разницу?
Ну а по тем врагам режима России кого убивали за эти годы вообще лучше молчать
Щекочихин журналист отравлен, умер
Литвиненко сотрудник ФСБ отравлен,умер
Политковская журналистка убита
Пол хлебников журналист убит
Эстемирова правозащитник убита
Магнитский адвокат умер в тюрьме
Березовский подозрительно удавился
Немцов оппозиционер убит
Кара мурза оппозиционер отравлен
Скрипаль сотрудник ФСБ отравлен
Ямпольский журналист умер с подозрением на отравление
Пригожин бунтовщик, взорван
Навальный отравлен,умер в тюрьме
Список не закончен
Это не считая десятков людей убитых в Чечне за ЛГБТ
Девушек вон прямо из Москвы крадут,увозят в Чечню и конец
[Исправлено: abaika95, 04.04.2024 - 14:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:40
Цитата:
эта Норицына- украинский провокатор.
понятно откуда ты тягаешь весь этот бред.
Kairat stayer:
Анастасия Норицина отметила, что зомбиящику
Анастасия Норицина отметила, что зомбиящику
эта Норицына- украинский провокатор.
понятно откуда ты тягаешь весь этот бред.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:41
Цитата:
расскажи что ты знаешь об этом.
будет интересно.
Kairat stayer:
не 37-38 годы прошлого столетия,
не 37-38 годы прошлого столетия,
расскажи что ты знаешь об этом.
будет интересно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:42
Цитата:
Согласен
Сидящие в оппозиции бывшие чиновники вызывают вопросы
А когда во власти был чеж молчал то?
Милов
Кох
И остальные
alex_60:
Милов. Обиженный что выкинули из власти, как никак замминистра был, Стал оппозиционером. А что остаётся делать обиженному?
Милов. Обиженный что выкинули из власти, как никак замминистра был, Стал оппозиционером. А что остаётся делать обиженному?
Согласен
Сидящие в оппозиции бывшие чиновники вызывают вопросы
А когда во власти был чеж молчал то?
Милов
Кох
И остальные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15530
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:46
Кстати и Невзоров в ту же корзину
Старый мужик алкашского вида, пытающийся из себя выдавливать интеллектуала
Внук мгбшного генерала
Журналист чернушник работающий на КГБ освещая протесты в Латвии с позиции Москвы
Имперец освещавший войну в Чечне (наши мальчики)
Работающий на Березовского шестеркой в 90ые (Боря прости)
Доверенное лицо путина
Депутат Госдумы
Срочно стал правдоборцем?
А больше похож на агента ФСБ все таки
Старый мужик алкашского вида, пытающийся из себя выдавливать интеллектуала
Внук мгбшного генерала
Журналист чернушник работающий на КГБ освещая протесты в Латвии с позиции Москвы
Имперец освещавший войну в Чечне (наши мальчики)
Работающий на Березовского шестеркой в 90ые (Боря прости)
Доверенное лицо путина
Депутат Госдумы
Срочно стал правдоборцем?
А больше похож на агента ФСБ все таки
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:50
Цитата:
да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.
вот Милов и подобные - тот да, враг режима.
//Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко раскрыл британской разведке
MI6 имена российских спящих агентов, или «кротов».
Об этом было заявлено в лондонском суде в ходе слушаний
в рамках публичного расследования его смерти//
abaika95: В России врага режима Литвиненко
да предатель он , предал страну, предал своих бывших товарищей.
вот Милов и подобные - тот да, враг режима.
//Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко раскрыл британской разведке
MI6 имена российских спящих агентов, или «кротов».
Об этом было заявлено в лондонском суде в ходе слушаний
в рамках публичного расследования его смерти//
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:52
Цитата:
Так, тебя послушаешь, везде и кругом провокаторы.
alex_60:
эта Норицына- украинский провокатор.
эта Норицына- украинский провокатор.
Так, тебя послушаешь, везде и кругом провокаторы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:55
Цитата:
Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!
[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 14:57]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 15:05]
alex_60:
расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.
расскажи что ты знаешь об этом. будет интересно.
Вот ты даёшь, расскажи? Понятно, какие люди в 1937-1938 годах, доносы строчили и сейчас строчат. В отличие от них, ни одной жалобы и доноса на форуме не написал. Учись грамотей!
[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 14:57]
[Исправлено: Kairat stayer, 04.04.2024 - 15:05]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:56
Цитата:
в твоем списке половина на уровне домыслов.
Да к примеру тот Навальный, кто его отравил,
и кто его на тот свет отправил.
можно сказать англосаксы, вполне реальная версия
и имеет право на существование.
abaika95:
Список не закончен
Список не закончен
в твоем списке половина на уровне домыслов.
Да к примеру тот Навальный, кто его отравил,
и кто его на тот свет отправил.
можно сказать англосаксы, вполне реальная версия
и имеет право на существование.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:57
Цитата:
этот просто с ума сошел.
в конце концов.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:58]
abaika95:
Кстати и Невзоров в ту же корзину
Кстати и Невзоров в ту же корзину
этот просто с ума сошел.
в конце концов.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 14:58]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
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- 37492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 13:58
Террористы ударили по Харькову даблом и написали за Крокус..
В Харькове большинство населения русские.
Странно
В Харькове большинство населения русские.
Странно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 14:02
В Германии чиновники насилуют детей мигрантов.
Кто то еще хочет туда?
Кто то еще хочет туда?
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