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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15526
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.24 - 14:26
#6521
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Причина удаления комментария во флуде
4472 какая?

Номер статьи соглашения можно,по которому проходит нарушение ?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2134
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.24 - 14:32
#6522
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Цитата:
alex_60:
запретите постоянное смакование 111 и абайка95 в своих постах "отрезание голов, половых органов и прочего подобного".

Уже удаляли комментарии из-за детального описания способа пытки. Если есть еще примеры - присылайте ссылки, посмотрю.
Запретить что-либо делать пользователям администрация сайта не может. Люди взрослые, сами за свои действия отвечают. Мы смотрим только на нарушение правил. И за злостное нарушение меняем статус, не дожидаясь понедельника и четверга.

Цитата:
alex_60:
то же касается и копипастов 111 фото с военных действий с трупами ,как правило с сайтов,распространяющих фейковую информацию.

Фото с трупами мы удаляем. Если есть примеры - пришлите ссылки.
По поводу фейков действует только одно правило - указание активной ссылки на источник информации. Проверять комментарии на достоверность мы не можем.


Цитата:
alex_60:
Вы или поставьте на сайт значок ограничения просмотра 18+ (21+)

Значок сам по себе не убережет читателей в Интернете от такого контента. Если вы считаете, что информация на нашем сайте может повредить детям и подросткам, включите Родительский контроль.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2134
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.24 - 14:37
#6523
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Цитата:
abaika95:
Причина удаления комментария во флуде

Восстановил комментарий. Обвинений в адрес конкретных пользователей в нем нет.
Но все же всем пользователям советую обсуждать события, а не участников форума, даже не названных.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37488
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.03.24 - 19:48
#6524
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Цитата:
alex_60:
же касается и копипастов 111 фото с военных действий с трупами ,как правил

Хм..
Опять клевета на меня.
Хоть одно фото найди с трупами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.04.24 - 10:26
#6525
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почему удален пост 4858 во флуде.
слово дурак в кавычках, и не относится к человеку тем более.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2134
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.04.24 - 11:11
#6526
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Цитата:
alex_60:
почему удален пост 4858 во флуде.

Вы обращаетесь к пользователю, которого процитировали в этом комментарии. Поэтому и удалили комментарий.
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