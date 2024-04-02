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≡ «Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у Центрального рынка, все же заставили убрать киоски
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48915
«Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у Центрального рынка, все же заставили убрать киоски
Отправлено: 02.04.24 - 23:38
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2 апреля владельцы торговых точек по улице Победы, прилегающих к проезжей части, начали демонтировать свои киоски по указу акима области. Почему убирают бутики именно на этой улице и что об этом думают их владельцы, читайте в материале «НГ».
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
111
Re: «Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у...
Отправлено: 03.04.24 - 12:31
#15
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Это земля государственная и нечего ныть! Изъятие земли не будет проводиться, потому что земля в аренде, т.к в собственность никто её не имел права давать! Аким на правах собственника обяжет разобрать халабуды или штраф. Давно надо было убрать этот бардак на проезжей части! Так что решение своевременное и правильное! С голоду никто не загнется! Надо придерживаться принципа: бьют беги, дают бери!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6818
Re: «Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у...
Отправлено: 04.04.24 - 05:08
#16
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 Зубайда Хусаинова проработала на Центральном рынке почти 30 лет, 
Практически все нынешние владельцы магазинов выходцы из базара, люди как-то развивались,повышая свои доходы и статус. Например я всегда мечтал иметь сеть магазинов и несколько производств,цеха переработки. Однако,рассчитывал на поддержку родственников,но дети и племяши ушли своей дорогой, попутно родное государство совместно с участковыми постоянная вставляли палки в колеса,стометровки разные,суды,штрафы. Так и жизнь пролетела, уже не те силы и амбиции. Хорошо хоть детей выучил.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
262
«Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у Центрального рынка, все же заставили убрать киоски
Отправлено: 04.04.24 - 10:58
#17
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Все эти земли в своё время на законных основаниях покупались. Люди вкладывали сюда большие деньги. По 10, 12 миллионов, никто просто так нам эти места не раздавал.

Кто им вообще тротуар продал? Где наши фискалы?

[Исправлено: mks2703, 04.04.2024 - 11:59]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
262
«Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у Центрального рынка, все же заставили убрать киоски
Отправлено: 04.04.24 - 11:06
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
Практически все нынешние владельцы магазинов выходцы из базара, люди как-то развивались,повышая свои доходы и статус.


Ну это раньше так можно было. Торгаши лепили 200-300 %. Потом с этого и появились магазинчики. Но не у всех поперло, далеко не у всех. Единицы может. А так люди просто в постоянной аренде.
А стоять вот так всю жизнь на улице - в мороз и жару. Да нафига это надо. Там же копейки, концы с концами сводить...
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