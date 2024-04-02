Отправлено: - 11:06

сайлау курманов:

Практически все нынешние владельцы магазинов выходцы из базара, люди как-то развивались,повышая свои доходы и статус.

Цитата:Ну это раньше так можно было. Торгаши лепили 200-300 %. Потом с этого и появились магазинчики. Но не у всех поперло, далеко не у всех. Единицы может. А так люди просто в постоянной аренде.А стоять вот так всю жизнь на улице - в мороз и жару. Да нафига это надо. Там же копейки, концы с концами сводить...