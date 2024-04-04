Отправлено: - 10:42

abaika95:

сталин какой бы не был деспот и самодур но даже у него хватало понимания не делать своих киллеров или шпионов депутатами и журналистами на радио публичными персонами этакими представителями народа судоплатова там или эйтингона у путина это считается престижем киллер сидит в госдуме неудачница шпионка передачу пошлую ведет петров и баширов если бы довели до конца свою операцию сразу бы по передаче получили на стс наверно

Цитата:все про соседей , да про соседей.про наших чего знаешь?давай,выкладывай.