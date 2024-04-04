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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:40
Цитата:
никем не доказано.
одни домыслы английские, как и со скрипалями.
значит клевета.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 11:43]
abaika95:
что в госдуме россии сидит убийца-киллер лично травивший людей
что в госдуме россии сидит убийца-киллер лично травивший людей
никем не доказано.
одни домыслы английские, как и со скрипалями.
значит клевета.
[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 11:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:42
внедрение путина в кремль
это операция английской разведки
завербовали они его еще во время его службы в дрездене
затем внедрили в замы к мэру питера
где он как шпион разворовал бюджет города
потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом
где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри
это я новый фильм лугового пересказал
это операция английской разведки
завербовали они его еще во время его службы в дрездене
затем внедрили в замы к мэру питера
где он как шпион разворовал бюджет города
потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом
где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри
это я новый фильм лугового пересказал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:42
Цитата:
все про соседей , да про соседей.
про наших чего знаешь?
давай,выкладывай.
abaika95:
сталин какой бы не был деспот и самодур но даже у него хватало понимания не делать своих киллеров или шпионов депутатами и журналистами на радио публичными персонами этакими представителями народа судоплатова там или эйтингона у путина это считается престижем киллер сидит в госдуме неудачница шпионка передачу пошлую ведет петров и баширов если бы довели до конца свою операцию сразу бы по передаче получили на стс наверно
сталин какой бы не был деспот и самодур но даже у него хватало понимания не делать своих киллеров или шпионов депутатами и журналистами на радио публичными персонами этакими представителями народа судоплатова там или эйтингона у путина это считается престижем киллер сидит в госдуме неудачница шпионка передачу пошлую ведет петров и баширов если бы довели до конца свою операцию сразу бы по передаче получили на стс наверно
все про соседей , да про соседей.
про наших чего знаешь?
давай,выкладывай.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:43
Цитата:
Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко
доказано.
alex_60:
никем не доказано. значит клевета.
никем не доказано. значит клевета.
Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко
доказано.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:43
Цитата:
Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне
abaika95:
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)
Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:44
Цитата:
какие данные у тебя,рассказывай.
abaika95:
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)
какие данные у тебя,рассказывай.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:44
Цитата:
Ворон - ворону глаз не выклюет
alex_60:
про наших чего знаешь? давай,выкладывай.
про наших чего знаешь? давай,выкладывай.
Ворон - ворону глаз не выклюет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:45
Цитата:
знаю что киллеров в нашем парламенте нет
не додумались до такого)
alex_60:
все про соседей , да про соседей. про наших чего знаешь? давай,выкладывай.
все про соседей , да про соседей. про наших чего знаешь? давай,выкладывай.
знаю что киллеров в нашем парламенте нет
не додумались до такого)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:46
Цитата:
да? покажи мой комент по этой теме
проверим
Цитата:
докладываю
наш январь организован луговым
а он агент английской разведки
сходится?
maxsaf:
Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне
Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне
да? покажи мой комент по этой теме
проверим
Цитата:
alex_60:
какие данные у тебя,рассказывай
какие данные у тебя,рассказывай
докладываю
наш январь организован луговым
а он агент английской разведки
сходится?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
Цитата:
а эти.
так они только нарушением прав человека занимаются,
а не расследованием отравлений.
abaika95:
Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко
Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко
а эти.
так они только нарушением прав человека занимаются,
а не расследованием отравлений.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
Цитата:
Давай, напарника буди, что то ты слабенько без него, тот хоть бредятины накинет - и то веселее ))
abaika95:
не додумались до такого)
не додумались до такого)
Давай, напарника буди, что то ты слабенько без него, тот хоть бредятины накинет - и то веселее ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:48
Цитата:
неплохо.
детектив напиши.
abaika95:
внедрение путина в кремль это операция английской разведки завербовали они его еще во время его службы в дрездене затем внедрили в замы к мэру питера где он как шпион разворовал бюджет города потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри
внедрение путина в кремль это операция английской разведки завербовали они его еще во время его службы в дрездене затем внедрили в замы к мэру питера где он как шпион разворовал бюджет города потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри
неплохо.
детектив напиши.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:49
Цитата:
откуда знаешь?
abaika95:
знаю что киллеров в нашем парламенте нет
знаю что киллеров в нашем парламенте нет
откуда знаешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:50
Цитата:
Так, стоп, если январь не организован извне - получается вы это своими силами накуролесили?
abaika95:
да? покажи мой комент по этой теме проверим
да? покажи мой комент по этой теме проверим
Так, стоп, если январь не организован извне - получается вы это своими силами накуролесили?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:50
Цитата:
доклад принят.
можете быть свободны.
круууугооом.
abaika95:
докладываю наш январь организован луговым а он агент английской разведки сходится?
докладываю наш январь организован луговым а он агент английской разведки сходится?
доклад принят.
можете быть свободны.
круууугооом.
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