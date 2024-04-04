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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:40
#4876
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Цитата:
abaika95:
что в госдуме россии сидит убийца-киллер лично травивший людей


никем не доказано.
одни домыслы английские, как и со скрипалями.
значит клевета.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 11:43]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:42
#4877
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внедрение путина в кремль
это операция английской разведки
завербовали они его еще во время его службы в дрездене
затем внедрили в замы к мэру питера
где он как шпион разворовал бюджет города
потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом
где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри

это я новый фильм лугового пересказал
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:42
#4878
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Цитата:
abaika95:
сталин какой бы не был деспот и самодур но даже у него хватало понимания не делать своих киллеров или шпионов депутатами и журналистами на радио публичными персонами этакими представителями народа судоплатова там или эйтингона у путина это считается престижем киллер сидит в госдуме неудачница шпионка передачу пошлую ведет петров и баширов если бы довели до конца свою операцию сразу бы по передаче получили на стс наверно


все про соседей , да про соседей.
про наших чего знаешь?
давай,выкладывай.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:43
#4879
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Цитата:
alex_60:
никем не доказано. значит клевета.

Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко

доказано.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:43
#4880
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Цитата:
abaika95:
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)

Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:44
#4881
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Цитата:
abaika95:
когда он с серьезной мордой сказал что наш январь 2022 это операция английской разведки)


какие данные у тебя,рассказывай.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:44
#4882
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Цитата:
alex_60:
про наших чего знаешь? давай,выкладывай.

Ворон - ворону глаз не выклюет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:45
#4883
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Цитата:
alex_60:
все про соседей , да про соседей. про наших чего знаешь? давай,выкладывай.

знаю что киллеров в нашем парламенте нет

не додумались до такого)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:46
#4884
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Цитата:
maxsaf:
Ты же сам недавно говорил, что разгром бутиков контролировался извне

да? покажи мой комент по этой теме
проверим
Цитата:
alex_60:
какие данные у тебя,рассказывай

докладываю

наш январь организован луговым
а он агент английской разведки
сходится?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
#4885
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Цитата:
abaika95:
Луговой По вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, является непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко


а эти.
так они только нарушением прав человека занимаются,
а не расследованием отравлений.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:47
#4886
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Цитата:
abaika95:
не додумались до такого)

Давай, напарника буди, что то ты слабенько без него, тот хоть бредятины накинет - и то веселее ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:48
#4887
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Цитата:
abaika95:
внедрение путина в кремль это операция английской разведки завербовали они его еще во время его службы в дрездене затем внедрили в замы к мэру питера где он как шпион разворовал бюджет города потом путем давления на ельцина-англичане протолкнули никому не известного чиновника президентом где тот делает все чтобы окончательно добить россию изнутри


неплохо.
детектив напиши.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:49
#4888
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Цитата:
abaika95:
знаю что киллеров в нашем парламенте нет


откуда знаешь?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:50
#4889
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Цитата:
abaika95:
да? покажи мой комент по этой теме проверим

Так, стоп, если январь не организован извне - получается вы это своими силами накуролесили? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.04.24 - 10:50
#4890
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Цитата:
abaika95:
докладываю наш январь организован луговым а он агент английской разведки сходится?


доклад принят.
можете быть свободны.
круууугооом.
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