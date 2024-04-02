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≡ «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48914
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
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С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22893
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 04.04.24 - 00:41
#15
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Цитата:
111:
Это реально есть?

А даже если нету. Если религия мешает работе на гос службе в светском государстве - пшел вон с должности, на вольные хлебА...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6818
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 05:53
#16
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 мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской
Вот эта железная логика,я даже не осмелился поспорить. Хотя, с закрытием области оттуда народ свалил восвояси,совхозы порушили, рудник тоже. Остались там полтора местных сорлы-бишара,и дайте обратно статус области.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6138
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:03
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской


Эта логика из того же общего потока идей и мнении, что якобы жилы бы лучше если бы: 1) поменяли названия улиц и городов
2) поменяли герб
3) поменяли....
4) поменяли ....
5) поменяли....
6) искоренили насвай
7) увеличили штрафы
что там я ещё забыл??

Может надо элементарно просто-напросто РАБОТАТЬ; что бы были СПЕЦИАЛИСТЫ, и что бы ВСЁ делалось не для имиджа и рейтинга властей, а по сути.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20557
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 07:22
#18
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// Караганда нас спасает//
вроде переименовывали в Караганды.
на поездах было- Караганды-Москва.
потом опять стало -Караганда- Москва.
стали было говорить, известное выражение.
где,где - В Караганды.
пошутили немного, и все вернулось на круги своя.
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