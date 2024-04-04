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≡ «Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о взятке в отношении экс-главного бухгалтера ветстанции Костанайского района начался допрос свидетелей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48914
«Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о взятке в отношении экс-главного бухгалтера ветстанции Костанайского района начался допрос свидетелей
Отправлено: 04.04.24 - 05:22
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Свидетель Мейрам АЛПЫСБАЕВ, который на тот момент работал водителем-механиком, сообщил, что "все поломки машин проходили через него". И пояснил - по газовому оборудованию к нему никто не обращался
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6818
Re: «Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о...
Отправлено: 04.04.24 - 05:22
#1
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Какие мерзкие люди, ради этой взятки могут испортить оборудование и предъявить, мол так и было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20557
«Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о взятке в отношении экс-главного бухгалтера ветстанции Костанайского района начался допрос свидетелей
Отправлено: 04.04.24 - 07:40
#2
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///просит передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий.//

Алдар Косе отдыхает.
тут все по серьезному.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 08:46]
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