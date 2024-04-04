Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о взятке в отношении экс-главного бухгалтера ветстанции Костанайского района начался допрос свидетелей
«Газовое оборудование не выходило из строя» - По делу о взятке в отношении экс-главного бухгалтера ветстанции Костанайского района начался допрос свидетелей
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать