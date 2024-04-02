Re: «Будто мы рэкетиры» - Продавцов, стоящих на тротуаре у...

Отправлено: - 05:08

Зубайда Хусаинова проработала на Центральном рынке почти 30 лет,

Практически все нынешние владельцы магазинов выходцы из базара, люди как-то развивались,повышая свои доходы и статус. Например я всегда мечтал иметь сеть магазинов и несколько производств,цеха переработки. Однако,рассчитывал на поддержку родственников,но дети и племяши ушли своей дорогой, попутно родное государство совместно с участковыми постоянная вставляли палки в колеса,стометровки разные,суды,штрафы. Так и жизнь пролетела, уже не те силы и амбиции. Хорошо хоть детей выучил.