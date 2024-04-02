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≡ Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48914
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Отправлено: 02.04.24 - 19:29
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Эльдар Нуруллин Корреспондент Конфликт детей в одной из школ Павлодара, произошедший в начале года, получил продолжение. На днях специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области оштрафовал маму пострадавшей девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22893
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 02.04.24 - 19:29
#1
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Женщин, боровшихся за равенство - поздравляю. Теперь спрос будет одинаковый с обоих полов, без поблажек.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26195
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 02.04.24 - 21:00
#2
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Ну, не может, сын Акима, быть хулиганом... :-) :-(
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6818
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 07:37
#3
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Реальный случай из интернета. Франция.
Сын арабского шейха знакомится на пляже с девушкой,романтика,секс,беременность. Когда девушка узнает что парень из богатой семьи решила попытаться судиться с ним на предмет изнасилования.
Решение суда: парень шел по пляжу, спотыкается об лежачую на песке девушку,падает на нее и случайно втыкается в нее. Признать парня не виновным,
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14377
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 08:08
#4
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Сейчас как раз идёт суд над экс-министром. Который убил свою жену. И судя по роликам суд пытается его сделать белым а погибшую виноватой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6138
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 03.04.24 - 08:44
#5
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Цитата:
Vit:
суд над экс-министром.


Вы смотрите это НИЗКОПОТРЕБНОЕ явление- чужое ГРЯЗНОЕ бельё и наизнанку??
Раньше был в древности лозунг- "...хлеба и зрелищ..." для охлоса или как говорили патриции - для плебса.
Я лично не смотрю и слышать не о охота.
У меня куда более насущные и важные проблемы- и главная это- какой же будет герб ?
Не паводок, не предстоящая посевная, а именно ГЕРБ- именно от него зависит - как будем ДАЛЬШЕ жить.
И не только я об этом денно и ношно думаю, оказывается и депутат Абиль убедительно топит об этой необходимости во всех соц.сетях.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14377
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Отправлено: 03.04.24 - 09:39
#6
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Цитата:
ACROS:
В тик-токе короткие ролики выскакивают про этот суд. Ну и как бы не взначай смотрю. Полностью весь суд Не-а, я не выдержу тягомотину такую.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6818
Re: Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в...
Отправлено: 04.04.24 - 04:48
#7
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Про суд над экс-министром.Я тоже задавался этим вопросом, ведь каждый день что-нибудь подобное происходит, почему этих должны,подобно сериалу подробно ежедневно для народа на главных каналах в новостях. Видимо ,хотят показать,мол смотрите пипл,для нас нет старого Казахстана,для нас все одинаковы. А так ничего необычного нет
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