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Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали
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