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"Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
"Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
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