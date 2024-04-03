Отправлено: - 00:54





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51882 Теперь может измениться контингент учащихся.Источник:





- Мы переживаем -



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51882 Гульфия Дандыбаева считает, что это отразится на учебном процессе.- Мы переживаем -Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51882 Сколько времени мы потеряем на то, чтобы выровнять их с подготовленными ученикамиИсточник:

Цитата:"может"? а это точно гимназия? или "логика" и определение причинно-следственных связей и в этих учебных заведениях не преподаются ученикам?не "может" а совершенно точно, определенно изменится.Цитата:а че переживать-то? тю! ну будете фактически самой обычной среднестатистической общеобразовательной школой, но при этом с пафосным названием. всего-то делов.хотя, возможно к вам за пафосным названием ринутся эти, которым и в среднестатистической школе делать нечего. ну тогда станете спецшколой для "особенных" детей без диагноза.Цитата:на самом деле не очень много, и тут даже усилий прикладывать не нужно. подготовленный ученик достаточно быстро и главное самостоятельно скатится до уровня...кхм..."неподготовленного". просто от скуки и уныния.