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≡ «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48913
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
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С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22893
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 04.04.24 - 00:41
#15
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Цитата:
111:
Это реально есть?

А даже если нету. Если религия мешает работе на гос службе в светском государстве - пшел вон с должности, на вольные хлебА...
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