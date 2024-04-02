«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды. Читать новость
Интересно кто их назначил правящей партией?Если президент не состоит ни в одной партии то какая это правящая партия? Или это самозванцы или же просто полулисты, которые обращаются к широким массам и обещают им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.? Ведь в основе тема популизма лежит стремление той или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться народу.
ОГПУ: построить дома, а тут как-бы нет такого распоряжения
Уже в СМИ промелькнуло сообщение что правительство построит дома. И на строительство каждого дома выделят по 22 ляма. Конечно, все захотят что бы им построили дома: - что он купит на смешную компенсацию ? Аманкарагай - один был, а тут пол станы затопило- много денег надо будет.
Люди хотят, чтобы им построили дома, как в Аманкарагае,
Это начинает раздражать
Цитата:
Сегодня к вам приезжал мой оппонент с прошедших выборов, Еркин Абиль, но я не уверен, что что-то из сказанного вам, будет выполнено, - заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома
Бесполезная партия спойлер Бесполезные партийцы Ездят за аманатом везде делая вид что создают ему оппозицию И все их аргументы типа этого Если аманат вам не построит так я ЛИЧНО сам вам 100 домов возведу
Его никто там не спросил Ты кто вообще? У вас у партии денег то нет
Цитата:
По мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской области
А чиновников туда из Бельгии бы завезли? Нет Те же что сейчас сидят и сидели бы Только вместо вертолетов Лично ведрами воду из луж черпали Так как бюджет бы у этой области был, 3 бутылки водки и сырок
Не зря же тургай ликвидировали как депрессивный регион ничего не дающий стране Село умирает Люди оттуда уезжают Вот присобачили его к Костанаю Где основной бюджет дают промышленные предприятия рудного,лисаковска и Житикары Всё Остальная область бесполезная А тут еще тургай
Все кто там кричит об отделении это родня местных чинуш В основном коммерсы Им тендера нужны Бюджеты попилить А в Костанай не залезть вот и воют об отдельной администрации состоящих их своих родственников
У него ЧП в регионе Дома тонут Люди Скот А он уразу как праведник держит до последнего В итоге ночами не спит Днём не ест Что с человеком который всю жизнь в офисе просидел а затем резко начал аварию ликвидировать будет при таком режиме? Правильно Адская усталость Его местные мужики сняли как тот еле еле чтото там пытается объяснить Думали он пьяный в дупель А это он уразу держит и устал страшно
Жалеть его надо? Нет
В исламе есть понятие прерывания поста из за Чрезвычайной ситуации Это как раз такой случай Ты аким! У тебя в ведении тысячи человек И ты уже не для бога живёшь Не ради себя А ради того чтобы эти люди смогли спастись В первую очередь им организуй работу и безопасность Вот твоя праведность будет реальная А не посты и молитвы
Считаю что уже за это эксцесс он должен быть снят с работы
abaika95: А чиновников туда из Бельгии бы завезли?
Не знаю как чиновники, но бельгийцы уже управляют комбинатом...
Цитата:
abaika95: А он уразу как праведник держит до последнего
Странновато канешно...у нас вроде светское государство...чиновник должен о государстве и людях думать...а свои религиозные дела делать дома...без показухи...или они думают, что можно ни.рена (ничего) не делать...а потом помолиться и всевышний поможет...да уж У нас на работе был один деятель...авария - короче полный п-ц...все бегают, даже начальник, а этому хоть бы хны...коврик постелил...якобы праведник...по жизни редкий лентяй...руки чесались ему морду набить...но нельзя
"....заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома. На месте, где вы сами покажете! Как в Аманкарагае. Здесь ничего придумывать не надо. ..."
Кто этот человек? Верховный лидер Тургая? В какое прекрасное время мы живем. Одни всё проспали, другие обещают всё построить. Банкет походу оплачивать будут не виновники. Годунову сняли, чтобы чаевые некому было считать...
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