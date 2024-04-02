Отправлено: - 21:32

Люди хотят, чтобы им построили дома, как в Аманкарагае,

Сегодня к вам приезжал мой оппонент с прошедших выборов, Еркин Абиль, но я не уверен, что что-то из сказанного вам, будет выполнено, - заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома

По мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской области

Цитата:Это начинает раздражатьЦитата:Бесполезная партия спойлерБесполезные партийцыЕздят за аманатом везде делая вид что создают ему оппозициюИ все их аргументы типа этогоЕсли аманат вам не построит так я ЛИЧНО сам вам 100 домов возведуЕго никто там не спросилТы кто вообще? У вас у партии денег то нетЦитата:А чиновников туда из Бельгии бы завезли?НетТе же что сейчас сидят и сидели быТолько вместо вертолетовЛично ведрами воду из луж черпалиТак как бюджет бы у этой области был, 3 бутылки водки и сырокНе зря же тургай ликвидировали как депрессивный регион ничего не дающий странеСело умираетЛюди оттуда уезжаютВот присобачили его к КостанаюГде основной бюджет дают промышленные предприятия рудного,лисаковска и ЖитикарыВсёОстальная область бесполезнаяА тут еще тургайВсе кто там кричит об отделении это родня местных чинушВ основном коммерсыИм тендера нужныБюджеты попилитьА в Костанай не залезть вот и воют об отдельной администрации состоящих их своих родственников