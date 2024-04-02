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≡ «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48913
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
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С 28 марта Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы живут в режиме ЧС из-за паводка. Жителей затопленных поселков эвакуировали по воздуху, а соцсети облетело видео, как на площади перед городским акиматом приземлился вертолет с пострадавшими. Корреспондент «НГ» в эти выходные дни встретился с пострадавшим от большой воды.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1767
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 02.04.24 - 14:20
#1
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Цитата:
В общежитие приезжали представители правящей партии Amanat во главе с депутатом мажилиса от Костанайской области Еркином АБИЛЕМ.

Источник:

Интересно кто их назначил правящей партией?Если президент не состоит ни в одной партии то какая это правящая партия? Или это самозванцы или же просто полулисты, которые обращаются к широким массам и обещают им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.? Ведь в основе тема популизма лежит стремление той или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться народу.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
258
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 02.04.24 - 14:51
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Интересно кто их назначил правящей партией?


У них большинство в парламенте (мажилисе). И это наша с вами заслуга - наша инертность.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
249
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 15:04
#3
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В Аманкарагае Президент лично дал распоряжение построить дома, а тут как-бы нет такого распоряжения (пока не слышно) поэтому по закону это долгая история

[Исправлено: ОГПУ, 02.04.2024 - 23:33]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
249
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 02.04.24 - 15:09
#4
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Негде опыт набирать, раньше в совхозах люди становились специалистами, сейчас с заочным образованием, куча дипломов, по сути макулатура на руках

[Исправлено: ОГПУ, 02.04.2024 - 23:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37487
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 02.04.24 - 15:57
#5
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Действительно, зачем нашей области еще и Аркалык?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6137
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 02.04.24 - 16:05
#6
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Цитата:
ОГПУ:
построить дома, а тут как-бы нет такого распоряжения


Уже в СМИ промелькнуло сообщение что правительство построит дома. И на строительство каждого дома выделят по 22 ляма.
Конечно, все захотят что бы им построили дома: - что он купит на смешную компенсацию ?
Аманкарагай - один был, а тут пол станы затопило- много денег надо будет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1767
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 02.04.24 - 18:12
#7
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15510
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 03.04.24 - 21:32
#8
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Цитата:
Люди хотят, чтобы им построили дома, как в Аманкарагае, 


Это начинает раздражать

Цитата:
Сегодня к вам приезжал мой оппонент с прошедших выборов, Еркин Абиль, но я не уверен, что что-то из сказанного вам, будет выполнено, - заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома


Бесполезная партия спойлер
Бесполезные партийцы
Ездят за аманатом везде делая вид что создают ему оппозицию
И все их аргументы типа этого
Если аманат вам не построит так я ЛИЧНО сам вам 100 домов возведу

Его никто там не спросил
Ты кто вообще? У вас у партии денег то нет


Цитата:
По мнению Джаканова, паводка бы не случилось, если бы президент принял решение о возрождении Торгайской области


А чиновников туда из Бельгии бы завезли?
Нет
Те же что сейчас сидят и сидели бы
Только вместо вертолетов
Лично ведрами воду из луж черпали
Так как бюджет бы у этой области был, 3 бутылки водки и сырок

Не зря же тургай ликвидировали как депрессивный регион ничего не дающий стране
Село умирает
Люди оттуда уезжают
Вот присобачили его к Костанаю
Где основной бюджет дают промышленные предприятия рудного,лисаковска и Житикары
Всё
Остальная область бесполезная
А тут еще тургай

Все кто там кричит об отделении это родня местных чинуш
В основном коммерсы
Им тендера нужны
Бюджеты попилить
А в Костанай не залезть вот и воют об отдельной администрации состоящих их своих родственников
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15510
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 03.04.24 - 21:38
#9
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Цитата:
Аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ


Этот тоже редкостный чудак

У него ЧП в регионе
Дома тонут
Люди
Скот
А он уразу как праведник держит до последнего
В итоге ночами не спит
Днём не ест
Что с человеком который всю жизнь в офисе просидел а затем резко начал аварию ликвидировать будет при таком режиме? Правильно
Адская усталость
Его местные мужики сняли как тот еле еле чтото там пытается объяснить
Думали он пьяный в дупель
А это он уразу держит и устал страшно

Жалеть его надо?
Нет

В исламе есть понятие прерывания поста из за Чрезвычайной ситуации
Это как раз такой случай
Ты аким! У тебя в ведении тысячи человек
И ты уже не для бога живёшь
Не ради себя
А ради того чтобы эти люди смогли спастись
В первую очередь им организуй работу и безопасность
Вот твоя праведность будет реальная
А не посты и молитвы

Считаю что уже за это эксцесс он должен быть снят с работы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 03.04.24 - 21:44
#10
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Акрос говорит надо двигать новые кадры. И это правильно. Мне кажется абайка95 в качестве акима Аркалыка навёл бы там порядок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6137
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 03.04.24 - 21:49
#11
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Цитата:
abaika95:
он уразу как праведник держит до последнего


Такого же мнения- это относиться и к правоохранительным органам- они давали КЛЯТВУ служить народу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37487
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 03.04.24 - 23:04
#12
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Цитата:
abaika95:
В исламе есть понятие прерывания поста из за Чрезвычайной ситуации

Это реально есть?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
258
«Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
Отправлено: 03.04.24 - 23:59
#13
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Цитата:
abaika95:
А чиновников туда из Бельгии бы завезли?


Не знаю как чиновники, но бельгийцы уже управляют комбинатом...

Цитата:
abaika95:
А он уразу как праведник держит до последнего


Странновато канешно...у нас вроде светское государство...чиновник должен о государстве и людях думать...а свои религиозные дела делать дома...без показухи...или они думают, что можно ни.рена (ничего) не делать...а потом помолиться и всевышний поможет...да уж
У нас на работе был один деятель...авария - короче полный п-ц...все бегают, даже начальник, а этому хоть бы хны...коврик постелил...якобы праведник...по жизни редкий лентяй...руки чесались ему морду набить...но нельзя

[Исправлено: mks2703, 04.04.2024 - 01:01]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
258
Re: «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке...
Отправлено: 04.04.24 - 00:13
#14
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"....заявил им Джаканов. - Но я за себя скажу. Я сделаю все, чтобы вам построили новые дома. На месте, где вы сами покажете! Как в Аманкарагае. Здесь ничего придумывать не надо. ..."

Кто этот человек? Верховный лидер Тургая?
В какое прекрасное время мы живем. Одни всё проспали, другие обещают всё построить. Банкет походу оплачивать будут не виновники. Годунову сняли, чтобы чаевые некому было считать...
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