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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 20:56
#4831
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Цитата:
111:
Для особых ватников, которые не понимают, о чем речь. Я уехал в Германию. От туда начал призывать убивать убивать всех казахов и поддерживать СВО фашистких организаций, которые убивают только казахов. Я да, террорист, наемник и предатель, которого нужно просто ликвидировать. Так понятно?

Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:25
#4832
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Цитата:
maxsaf:
Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.

Он такой же террорист и предатель для России..
Так же хочет уничтожить весь свой народ.
Как и многие уехавшие украинцы, которые поддерживают геноцид своего народа.
Что в этом такого?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:43
#4833
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Цитата:
maxsaf:
Если из Казахстана прилетит по Челябинску - откажусь от казахстанского

Ты не увиливай
Мы и так знаем что у тебя два гражданства

Конкретно
Канада обстреляла Россию
Откажешься от канадского гражданства и почему нет ?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:46
#4834
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Цитата:
maxsaf:
Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова

Чё там с диверсантами которые северный поток взорвали?
Чё там с убийцей дугиной?
Чё там с организаторами атак на татарского, Прилепина,крымский мост итд?

Одного жалкого вертолётчика убили (причем непонятно кто) котрый не скрываясь бухал в Испании

Вообще может оказаться что как с тем Бабенко Аркадием

Живёт сейчас вертолётчик в Израиле под липовым именем)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:50
#4835
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Цитата:
abaika95:
Канада обстреляла Россию

Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:00
#4836
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Интересно, тик ток тут можно запОстить как видео, или только ссылкой?
Видос про соседей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:01
#4837
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Цитата:
maxsaf:
Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.

неа

украина вон каждый день Россию обстреливает
где третья мировая?
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам
где третья мировая?

откажешься от гражданства канады если с территории канады взлетит дрон и упадет на Владивосток?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22891
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:10
#4838
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Цитата:
abaika95:
украина вон каждый день Россию обстреливает где третья мировая?

Локальный конфликт

Цитата:
abaika95:
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам где третья мировая?

Опровергли же
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:13
#4839
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Цитата:
abaika95:
где третья мировая?


Скажу по секрету.
Она уже идёт.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:15
#4840
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но пока без яо.
Пока
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:20
#4841
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Абайка95 взял перерыв, на грузинское.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:21
#4842
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Хотя этот не знаю что предпочитает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:24
#4843
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Определений что такое мировая война
Много.
Но суть одна.
Например, американский словарь «Merriam-Webster» определяет мировую войну как «войну, в которую вовлечены все или большинство ведущих наций мира»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:28
#4844
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То что есть соответствует определению.
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