Отправлено: - 20:56

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Для особых ватников, которые не понимают, о чем речь. Я уехал в Германию. От туда начал призывать убивать убивать всех казахов и поддерживать СВО фашистких организаций, которые убивают только казахов. Я да, террорист, наемник и предатель, которого нужно просто ликвидировать. Так понятно?

Цитата:Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.