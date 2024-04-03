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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 20:56
Цитата:
Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.
111:
Для особых ватников, которые не понимают, о чем речь. Я уехал в Германию. От туда начал призывать убивать убивать всех казахов и поддерживать СВО фашистких организаций, которые убивают только казахов. Я да, террорист, наемник и предатель, которого нужно просто ликвидировать. Так понятно?
Для особых ватников, которые не понимают, о чем речь. Я уехал в Германию. От туда начал призывать убивать убивать всех казахов и поддерживать СВО фашистких организаций, которые убивают только казахов. Я да, террорист, наемник и предатель, которого нужно просто ликвидировать. Так понятно?
Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:25
Цитата:
Он такой же террорист и предатель для России..
Так же хочет уничтожить весь свой народ.
Как и многие уехавшие украинцы, которые поддерживают геноцид своего народа.
Что в этом такого?
maxsaf:
Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.
Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова.
Он такой же террорист и предатель для России..
Так же хочет уничтожить весь свой народ.
Как и многие уехавшие украинцы, которые поддерживают геноцид своего народа.
Что в этом такого?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:43
Цитата:
Ты не увиливай
Мы и так знаем что у тебя два гражданства
Конкретно
Канада обстреляла Россию
Откажешься от канадского гражданства и почему нет ?)
maxsaf:
Если из Казахстана прилетит по Челябинску - откажусь от казахстанского
Если из Казахстана прилетит по Челябинску - откажусь от казахстанского
Ты не увиливай
Мы и так знаем что у тебя два гражданства
Конкретно
Канада обстреляла Россию
Откажешься от канадского гражданства и почему нет ?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:46
Цитата:
Чё там с диверсантами которые северный поток взорвали?
Чё там с убийцей дугиной?
Чё там с организаторами атак на татарского, Прилепина,крымский мост итд?
Одного жалкого вертолётчика убили (причем непонятно кто) котрый не скрываясь бухал в Испании
Вообще может оказаться что как с тем Бабенко Аркадием
Живёт сейчас вертолётчик в Израиле под липовым именем)
maxsaf:
Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова
Неа, не понятно. Расскажи на примере пилота вертолета Кузьминова
Чё там с диверсантами которые северный поток взорвали?
Чё там с убийцей дугиной?
Чё там с организаторами атак на татарского, Прилепина,крымский мост итд?
Одного жалкого вертолётчика убили (причем непонятно кто) котрый не скрываясь бухал в Испании
Вообще может оказаться что как с тем Бабенко Аркадием
Живёт сейчас вертолётчик в Израиле под липовым именем)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 21:50
Цитата:
Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.
abaika95:
Канада обстреляла Россию
Канада обстреляла Россию
Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:00
Интересно, тик ток тут можно запОстить как видео, или только ссылкой?
Видос про соседей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15510
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:01
Цитата:
неа
украина вон каждый день Россию обстреливает
где третья мировая?
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам
где третья мировая?
откажешься от гражданства канады если с территории канады взлетит дрон и упадет на Владивосток?
maxsaf:
Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.
Это будет началом третьей мировой. Со всеми вытекающими последствиями.
неа
украина вон каждый день Россию обстреливает
где третья мировая?
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам
где третья мировая?
откажешься от гражданства канады если с территории канады взлетит дрон и упадет на Владивосток?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:10
Цитата:
Локальный конфликт
Цитата:
Опровергли же
abaika95:
украина вон каждый день Россию обстреливает где третья мировая?
украина вон каждый день Россию обстреливает где третья мировая?
Локальный конфликт
Цитата:
abaika95:
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам где третья мировая?
вот уже казахстан подключился по мнению российских политиков к обстрелам где третья мировая?
Опровергли же
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:13
Цитата:
Скажу по секрету.
Она уже идёт.
abaika95:
где третья мировая?
где третья мировая?
Скажу по секрету.
Она уже идёт.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:15
Но пока без яо.
Пока
Пока
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:20
Абайка95 взял перерыв, на грузинское.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:21
Хотя этот не знаю что предпочитает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:24
Определений что такое мировая война
Много.
Но суть одна.
Например, американский словарь «Merriam-Webster» определяет мировую войну как «войну, в которую вовлечены все или большинство ведущих наций мира»
Много.
Но суть одна.
Например, американский словарь «Merriam-Webster» определяет мировую войну как «войну, в которую вовлечены все или большинство ведущих наций мира»
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.04.24 - 22:28
То что есть соответствует определению.
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