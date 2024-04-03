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≡ "Крышечки приносят люди и даже организации" - Подводим итоги первого этапа экологической акции "Qos Komek"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48911
"Крышечки приносят люди и даже организации" - Подводим итоги первого этапа экологической акции "Qos Komek"
Отправлено: 03.04.24 - 18:49
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1 апреля стартовал прием пластиковых крышек и жестяных банок. За несколько дней неравнодушные к экологии граждане и коллективы, желающие помочь участнику проекта "Нужные деньги", принесли десятки килограммов вторсырья.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
256
Re: "Крышечки приносят люди и даже организации" -...
Отправлено: 03.04.24 - 18:49
#1
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Честно говоря это какой-то сюр. Зачем мыть крышечки экологи? Пластик все равно плавят, или вам в офисе дышать нечем. Воду зря тратить на эту мелкую фигню. Поставьте решетчатый бокс как у мусорок, во дворе.
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