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≡ «Краски солнечной Грузии»: картины из фондов музея вновь увидели свет на выставке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48911
«Краски солнечной Грузии»: картины из фондов музея вновь увидели свет на выставке в Костанае
Отправлено: 03.04.24 - 18:26
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- Теперь даже трудно представить, что все эти работы – подарки, - сказал член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Сейчас их трудно оценить в рублях или долларах, а тогда мы получили их бесплатно по линии Советского фонда культуры.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
256
Re: «Краски солнечной Грузии»: картины из фондов музея вновь...
Отправлено: 03.04.24 - 18:26
#1
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Я так понял - купить нельзя. Только прийти - посмотреть. Жаль. "Старый Телави" 1959 наверно дорого стоит...
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