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- Теперь даже трудно представить, что все эти работы – подарки, - сказал член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Сейчас их трудно оценить в рублях или долларах, а тогда мы получили их бесплатно по линии Советского фонда культуры.