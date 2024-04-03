Re: "Больше принять не можем" - Изменение формата...

Отправлено: - 12:02

Вообще бред



Брать в профильные школы детей без вступительных экзаменов



Естественно дети шалапаи из ближайших дворов туда залезут в первую очередь а дети которые действительно талантливые в какой то сфере пойдут в общеобразовательную где от качества преподавания могут потерять интерес к предмету



В итоге размоют понятие лицеист или гимназист

И будут все одинаковые

В НИШ давайте ещё без экзаменов принимать и вообще красота