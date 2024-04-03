НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48909
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство обороны Казахстана назвало не соответствующей действительности информацию о том, что 2 апреля беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были запущены с территории РК.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3323
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан///

Вчера тут на форуме это распространял один.
С картинками.
Надеюсь это не останется без последствий.

[Исправлено: alex_60, 03.04.2024 - 11:02]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22880
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!

Из Казахстана? :-o :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна, сами сдаваться приходят.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1767
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!


Так как же таг? А где же российское ПВО (аналогов нет)? :lol: :lol: :lol: Предприятия в Елабуге и Нижнекамске законные цели украинцев! Вот так доигрались в войнушку! С такими темпами скоро и по бункеру принятия решения прилетит подарочек
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3323
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Из Казахстана?

Из Украины, но с канадскими двигателями.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1233
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:51
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
распространял один

:-) Он был преисполнен гордостью за родное государство.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15504
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 11:54
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности

Ладно бы телеграм каналы

Депутаты и военкоры российские это открыто выдают
А потом будут ныть что это Украина просто провоцирует на конфликт между Россией и Казахстаном
Цитата:
юля елиссева:
Из Украины, но с канадскими двигателями

Кстати
Макс а если завтра Камчатку обстреляют дроны из Канады прилетевшие
Ты от канадского гражданства в знак протеста окажешься?
Ты за Россию
А твоя страна проживания бомбит её
Нельзя же это теперь будет да?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37466
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 13:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, российские пропагандисты зетпатриоты совсем озверели, своей никчемной пропагандой ненависти и злобы к Казахстану.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5306
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 13:36
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем мира, добра и удачного дня!

Цитата:
111:
Да уж, российские пропагандисты...


Их послушаешь, точно сказочники 100 уровня. Сколько раз, ранее конец Америке предрекали, то якобы техногенные катастрофы, катаклизмы будут, то рукотворные майданы и.т.д.

Главное чтобы Америка не рухнула и как в Гошиной песне поется, слоны в Челябинск ходу не дали 😂😂😂.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS