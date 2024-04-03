Отправлено: - 11:54

alex_60:

Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности

юля елиссева:

Из Украины, но с канадскими двигателями

Цитата:Ладно бы телеграм каналыДепутаты и военкоры российские это открыто выдаютА потом будут ныть что это Украина просто провоцирует на конфликт между Россией и КазахстаномЦитата:КстатиМакс а если завтра Камчатку обстреляют дроны из Канады прилетевшиеТы от канадского гражданства в знак протеста окажешься?Ты за РоссиюА твоя страна проживания бомбит еёНельзя же это теперь будет да?