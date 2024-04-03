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125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек выделили из бюджета в Костанайской области
125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек выделили из бюджета в Костанайской области
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