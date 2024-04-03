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В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48909
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
Министерство обороны Казахстана назвало не соответствующей действительности информацию о том, что 2 апреля беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были запущены с территории РК.
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Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 09:44
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 09:55
//Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан///
Вчера тут на форуме это распространял один.
С картинками.
Надеюсь это не останется без последствий.
[Исправлено: alex_60, 03.04.2024 - 11:02]
Вчера тут на форуме это распространял один.
С картинками.
Надеюсь это не останется без последствий.
[Исправлено: alex_60, 03.04.2024 - 11:02]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22880
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:10
Цитата:
Из Казахстана?
юля елиссева:
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
Из Казахстана?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20542
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:22
Ещё одна, сами сдаваться приходят.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1767
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:26
Цитата:
Так как же таг? А где же российское ПВО (аналогов нет)? Предприятия в Елабуге и Нижнекамске законные цели украинцев! Вот так доигрались в войнушку! С такими темпами скоро и по бункеру принятия решения прилетит подарочек
юля елиссева:
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
Украинские беспилотники скоро и во Владивосток прилетят!
Так как же таг? А где же российское ПВО (аналогов нет)? Предприятия в Елабуге и Нижнекамске законные цели украинцев! Вот так доигрались в войнушку! С такими темпами скоро и по бункеру принятия решения прилетит подарочек
В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке беспилотников на Татарстан с территории Казахстана
Отправлено: 03.04.24 - 10:39
Цитата:
Из Украины, но с канадскими двигателями.
maxsaf:
Из Казахстана?
Из Казахстана?
Из Украины, но с канадскими двигателями.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1233
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 10:51
Цитата:
Он был преисполнен гордостью за родное государство.
alex_60:
распространял один
распространял один
Он был преисполнен гордостью за родное государство.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15504
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 11:54
Цитата:
Ладно бы телеграм каналы
Депутаты и военкоры российские это открыто выдают
А потом будут ныть что это Украина просто провоцирует на конфликт между Россией и Казахстаном
Цитата:
Кстати
Макс а если завтра Камчатку обстреляют дроны из Канады прилетевшие
Ты от канадского гражданства в знак протеста окажешься?
Ты за Россию
А твоя страна проживания бомбит её
Нельзя же это теперь будет да?
alex_60:
Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности
Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности
Ладно бы телеграм каналы
Депутаты и военкоры российские это открыто выдают
А потом будут ныть что это Украина просто провоцирует на конфликт между Россией и Казахстаном
Цитата:
юля елиссева:
Из Украины, но с канадскими двигателями
Из Украины, но с канадскими двигателями
Кстати
Макс а если завтра Камчатку обстреляют дроны из Канады прилетевшие
Ты от канадского гражданства в знак протеста окажешься?
Ты за Россию
А твоя страна проживания бомбит её
Нельзя же это теперь будет да?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37466
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 13:01
Да уж, российские пропагандисты зетпатриоты совсем озверели, своей никчемной пропагандой ненависти и злобы к Казахстану.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5306
Re: В минобороны РК прокомментировали слухи об атаке...
Отправлено: 03.04.24 - 13:36
Всем мира, добра и удачного дня!
Цитата:
Их послушаешь, точно сказочники 100 уровня. Сколько раз, ранее конец Америке предрекали, то якобы техногенные катастрофы, катаклизмы будут, то рукотворные майданы и.т.д.
Главное чтобы Америка не рухнула и как в Гошиной песне поется, слоны в Челябинск ходу не дали 😂😂😂.
Цитата:
111:
Да уж, российские пропагандисты...
Да уж, российские пропагандисты...
Их послушаешь, точно сказочники 100 уровня. Сколько раз, ранее конец Америке предрекали, то якобы техногенные катастрофы, катаклизмы будут, то рукотворные майданы и.т.д.
Главное чтобы Америка не рухнула и как в Гошиной песне поется, слоны в Челябинск ходу не дали 😂😂😂.
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