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≡ "Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48909
"Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
Отправлено: 03.04.24 - 12:02
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С 2024 года поступление в первые классы инновационных школ происходит не по конкурсу, а на общих основаниях. В костанайской гимназии им. Горького все 125 мест быстро заняли, что вызвало возмущение родителей, не успевших подать документы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15504
Re: "Больше принять не можем" - Изменение формата...
Отправлено: 03.04.24 - 12:02
#1
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Вообще бред

Брать в профильные школы детей без вступительных экзаменов

Естественно дети шалапаи из ближайших дворов туда залезут в первую очередь а дети которые действительно талантливые в какой то сфере пойдут в общеобразовательную где от качества преподавания могут потерять интерес к предмету

В итоге размоют понятие лицеист или гимназист
И будут все одинаковые
В НИШ давайте ещё без экзаменов принимать и вообще красота
Профайл
S
§ Sul
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.19
Сообщений:
8
Re: "Больше принять не можем" - Изменение формата...
Отправлено: 03.04.24 - 12:23
#2
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Цитата:
abaika95:

Согласен на 100% с Вами. Контингент будет еще тот
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37466
Re: "Больше принять не можем" - Изменение формата...
Отправлено: 03.04.24 - 12:59
#3
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Да уж, тоже хотели в казахскую 24ю гимназию, на следующий год, интересно..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3323
"Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
Отправлено: 03.04.24 - 13:23
#4
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Цитата:
111:
Да уж, тоже хотели в казахскую 24ю гимназию, на следующий год, интересно..

в 115-ю отдавай.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37466
"Больше принять не можем" - Изменение формата поступления в 1-й класс прокомментировала директор гимназии в Костанае
Отправлено: 03.04.24 - 15:08
#5
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Цитата:
юля елиссева:
в 115-ю отдавай.

Нам надо где то рядом, в центре, а 115 где?
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