Re: 125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек...

Отправлено: - 10:48

На словах и на бумаге у нас всё красиво. А вот в реальности...

Как вот тем же туркам и грузинам удаётся мирно жить с бродящими по городам котами и собаками - загадка, нами не разгаданная.

М.б. нашим чинвникам туда съездить, поучиться...

Но оне предпочитают из-за границы тащить к нам только тот "промежнародный опыт", который позволяет поглубже населению в карманы залезть. Всё то, что на пользу идёт, им не интересно.