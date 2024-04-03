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≡ 125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек выделили из бюджета в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48908
125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек выделили из бюджета в Костанайской области
Отправлено: 03.04.24 - 10:48
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Есть и новшество: теперь за счет областного бюджета будут вести учет животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения. Для этого дополнительно выделено 12 млн тенге.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1233
Re: 125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек...
Отправлено: 03.04.24 - 10:48
#1
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На словах и на бумаге у нас всё красиво. А вот в реальности...
Как вот тем же туркам и грузинам удаётся мирно жить с бродящими по городам котами и собаками - загадка, нами не разгаданная.
М.б. нашим чинвникам туда съездить, поучиться...
Но оне предпочитают из-за границы тащить к нам только тот "промежнародный опыт", который позволяет поглубже населению в карманы залезть. Всё то, что на пользу идёт, им не интересно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20542
125,6 млн тенге на отлов и стерилизацию собак и кошек выделили из бюджета в Костанайской области
Отправлено: 03.04.24 - 11:07
#2
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не повезло беспризорным котикам, не в той стране
родились и живут.
вот в Турции да, им раздолье.
да что там, например в Стамбуле живет
уличный кот Sulo ,большой такой,
у него на шее золотая цепочка с подвеской
и гравировкой "sulo" на ней,
у него даже аккаунт в инстаграме есть,
тысячи подписчиков.

[Исправлено: alex_60, 03.04.2024 - 12:09]
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